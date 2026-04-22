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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू का बिकिनी में दिखा ग्लैमरस अवतार, मंगेतर आर्यमन संग हुईं रोमांटिक

अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू का बिकिनी में दिखा ग्लैमरस अवतार, मंगेतर आर्यमन संग हुईं रोमांटिक

Yogita Bihani Post: अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता बिहानी इन दिनों गोवा वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने मंगेतर आर्यमन और देवर आयुष्मान के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 07:49 PM (IST)
Yogita Bihani Post: अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता बिहानी इन दिनों गोवा वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने मंगेतर आर्यमन और देवर आयुष्मान के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें शेयर किया है.

एक्ट्रेस और कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में एक्ट्रेस योगिता बिहानी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें वो अर्चना के बेटे आर्यमन यानी अपने मंगेतर के साथ गोवा में समय बिताते नजर आ रही है. साथ ही अर्चना के छोटे बेटे आयुष्मान भी अपनी गर्लफ्रेंड और ट्रेनर समीक्षा शेट्टी के साथ उनके साथ दिखे. योगिता ने इन तस्वीरों को पोस्ट कर लिखा, 'गोवा में 36 घंटे!' तस्वीरों में उनका ग्लैमरस बिकिनी लुक और आर्यमन के साथ रोमांटिक तस्वीरें बहुत पसंद की जा रही है.

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इस तस्वीर में योगिता सनसेट और समुद्र के पास बिकिनी में पोज देती नजर आ रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है.
इस तस्वीर में योगिता सनसेट और समुद्र के पास बिकिनी में पोज देती नजर आ रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है.
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इसमें योगिता बीच के किनारे इस नजारे को एंजॉय कर रही है. उन्होंने व्हाइट कलर का बिकिनी पहन रखा है और एक छोटा सा नेटलेस पहना है.
इसमें योगिता बीच के किनारे इस नजारे को एंजॉय कर रही है. उन्होंने व्हाइट कलर का बिकिनी पहन रखा है और एक छोटा सा नेटलेस पहना है.
Published at : 22 Apr 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Aryaman Yogita Bihani Ayushmaan

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