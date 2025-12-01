रणवीर सिंह बड़े पर्दे पर 'धुरंधर' के साथ कमबैक करने वाले हैं. वहीं इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इसकी काफी बज बना हुआ है. इस शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग एक हफ़्ते पहले ही शुरू हो गई है और इसने प्री टिकट सेल में धूम मचा दी है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने एडवांस बुकिंग में अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है?

'धुरंधर' ने एडवांस बुकिंग में कितनी कर ली कमाई?

रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' अपने दमदार ट्रेलर और अपने गानों ‘कारवां’ और ‘गहरा हुआ’ की वजह से खूब चर्चा में है. वहीं आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और रजत बेदी जैसे दमदार कलाकारों की टोली है. ऐसे में फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पहले से ही पीक पर है. वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बड़े महानगरों के चुनिंदा सिनेमाघरों में चुपचाप शुरू हो गई थी. इसके बाद रविवार शाम को फिल्म की घरेलू सिनेमाघरों में फुल फ्लैज प्री बुकिंग सेल शुरू हुई और ये धीरे- धीरे अब स्पीड पकड़ रही है.

'धुरंधर' के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म को पहले दिन पूरे भारत में अब तक अनुमानित 2,241 शो अलॉट किए गए हैं. सोमवार सुबह की रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने 8 हजार 654 टिकट बेचे हैं और एडवांस बुकिंग में अब कर बिना ब्लॉक सीटों के 43.36 लाख रुपये की कमाई की है. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसका कलेक्शन 1.97 करोड़ रुपये है.

स्टेटवाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

स्टेटवाइज एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर' ने महाराष्ट्र में 489 शो में 48.34 लाख रुपये की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर टॉप पर है. दिल्ली एनसीआर 295 शो में 47.22 लाख रुपये की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है.

291 शो से 14.98 लाख रुपये की कमाई के साथ 'गुजरात' तीसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक ने 165 शो से 13.29 लाख रुपये की कमाई की है। पंजाब 132 शो से 9.45 लाख रुपये की कमाई के साथ शीर्ष पाँच में शामिल है।

रनटाइम और रेटिंग

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली 'धुरंधर' 3 घंटे 32 मिनट की रनटाइम के साथ बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है. हालाँकि फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से मंज़ूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल रेटिंग 18+ के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें 'ज़बरदस्त हिंसा' का डिस्कलेमर है.