रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है. अनुपमा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने मुंबई जा पहुंची है. हालांकि, इस काम को करने के लिए अनुपमा को खूब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं.

शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा के खाने की खूब बेइज्जती होती है. ऐसे में शो का डायरेक्टर उसे जेल भिजवा देता है. सेट पर मौजूद लोग उसका वीडियो बनाते हैं, इसी बीच अनुपमा में जमकर बवाल मचने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की चॉल पर गौतम बुल्डोजर चलवाना चाह रहा है.

पराग के सामने आएगी रजनी की सच्चाई

जल्द ही वो अनुपमा की चॉल में नोटिस भेजेगा.इस बार गौतम के संग पराग भी मुंबई जाने वाला है.वो जानने की कोशिश करने वाला है कि आखिर ये रजनी है कौन? ऐसे में वो रजनी से मिलने का फैसला करेगा.पराग को समझ आ जाएगा कि वो जिस रजनी के बारे में सोच रहा था वो यही औरत है.

आपको बता दें कि रजनी परागी की एक्स गर्लफ्रेंड निकलेगी.जी हां, रजनी का पराग वही प्यार है जो कभी पूरा नहीं हो पाया.अपनी आंखों के सामने पराग को देख रजनी गहरे सदमे में जाने वाली है.सालों बाद दोनों एक-दूसरे को देखने को देखने वाले हैं.ऐसे में ये ख्याति के लिए दिल तोड़ने वाली खबर होगी.

अनुपमा जाएगी जेल

पराग का पुराना अफेयर सामने आते ही परिवार में खूब हंगामा मचने वाला है. वहीं, पराग और रजनी के बीच एक बार फिर से प्यार शुरू होने वाला है. इसी बीच अनुपमा जेल जाएगी, लेकिन रजनी उसे बचा लेती है.वक्त मिलते ही अनुपमा और रजनी एक बार फिर से साथ बैठने वाली हैं.

इस दौरान दोनों पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगी. रजनी इस दौरान एक बार फिर से पराग का जिक्र करेगी.अनुपमा की चॉल पर इसी बीच बुल्डोजर चलने वाला है. इस बात को जानने के बाद अनुपमा हैरान हो जाएगी और वो हेल्प के लिए रजनी के पास पहुंचेगी.

हालांकि, इस बार रजनी उसे नहीं बल्कि पराग को सपोर्ट करेगी. क्योंकि, पराग एक तो उसका पहला प्यार होता है और दूसरा रजनी को चॉल तुड़वाने के बदले बहुत पैसे मिलने वाले हैं. इस दौरान अनपुमा से रजनी अपने एहसान का बदला चुकवाने वाली है.

