दीपिका पादुकोण के संदीप वांगा की 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने के बाद से इंडस्ट्री में शिफ्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है. कुछ लोग दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को सही बता रहे हैं तो कुछ इसे गलत मांग कह रहे हैं. दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने सही बताया है. हैदराबाद में अपनी फिल्म रिवॉल्वर रीटा के प्रमोशन के दौरान कीर्तिक सुरेश ने वर्क शिफ्ट के बारे में बात की.

मीडिया से बात करते हुए कीर्ति ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई शिफ्ट में काम किया है. कई बार सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक काम किया है. महानति की शूटिंग के दौरान उन्होंने वो पांच और फिल्मों में काम कर रही थीं. उन्होंने बताया कि हेल्थ की वजह से 8 घंटे की शिफ्ट आइडल है.

कैसा होता है एक्टर का दिन

कीर्ति ने एक एक्टर की लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए कहा- 9 बजे की शिफ्ट के लिए, अगर मुझे सुबह 7:30 बजे तक वहां पहुंचना है तो मुझे सुबह 6:30 बजे घर से निकलना होगा और सुबह 5:30 बजे तक उठना होगा. और जब आप शाम 6-6:30 बजे तक पैकअप करते हैं, तो आप शाम 7 बजे तक वापस जाकर कपड़े बदलते हैं. जब तक आप घर वापस पहुंचते हैं. तब तक रात के 8:15 बज चुके होते हैं. हम रात 8:30 बजे तक कपड़े बदलकर वर्कआउट करने जाते हैं, और जब तक आपका काम खत्म होता है, तब तक रात के 10 बज चुके होते हैं. आप नहाते हैं, डिनर करते हैं, और तब तक रात के 11 बज चुके होते हैं. अब मुझे रात 11:30 बजे सोने के बाद सुबह 5:30 बजे उठना होता है.

क्यों है 8 घंटे की शिफ्ट ठीक

कीर्ति ने कहा- 'हम कहते हैं कि 8 घंटे की नींद अच्छी होती है लेकिन हम मुश्किल से 6 घंटे ही सोते हैं और यह एक आइडियल 9-6 शिफ्ट में है. सोचिए अगर हम ज्यादा घंटों तक काम कर रहे हैं तो टेक्नीशियन हमसे पहले सेट पर पहुंचते हैं और हमारे बाद पैकिंग करते हैं.' कीर्ति ने समझाते हुए कहा- 'तमिल और तेलुगु में, हमारा आमतौर पर 9-6 का स्टैंडर्ड होता है लेकिन मलयालम और हिंदी में वो 12 घंटे काम करते हैं. मलयालम में वे लगातार शेड्यूल में बिना ब्रेक के काम करते हैं, और यह मुश्किल है. वो 3-4 घंटे सोते हैं, और केरल में लाइटमैन 2-3 घंटे सोते हैं. हालांकि, नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना खाना या एक्सरसाइज.'

