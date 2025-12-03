तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. शो को फैंस पसंद कर रहे हैं. सीरियल में अब्दुल की साइकिल को लेकर बवाल चल रहा है. दरअसल, अब्दुल की एक साइकिल थी और ये साइकिल उनके लिए खास थी जो चोरी हो गई है. टपु सेना ने अब्दुल को एक साइकिल गिफ्ट की थी, जो अब्दुल के लिए खास थी. इस साइकिल पर गधे का निशान बना है.

लेकिन वो साइकिल एक चोर की निकली. चोर के पास ये साइकिल काफी समय से थी. लेकिन जब वो जेल में गया तो उसके पीछे से उसकी गैंग के मेंबर्स ने वो साइकिल बेच दी थी. लेकिन अब जब चोर जेल से वापस आया तो उसे वो साइकिल चाहिए. उस साइकिल में ऐसा कुछ खास है जिसे वो चोर हर हाल में वापस चाहता है.

अब्दुल की साइकिल के लिए ऑफर हुए 5 लाख

वो गैंग मेंबर्स को भंगार वाला बनाकर भेजता है और उस साइकिल को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये देता है. लेकिन अब्दुल वो साइकिल देने से मना कर देता है. इसके बाद वो लोग 5 लाख रुपये उस साइकिल के लिए ऑफर करते हैं. लेकिन अब्दुल फिर भी वो साइकिल देने से मना कर देता है.

इसी बीच में पोपटलाल को उन लोगों पर शक हो जाता है और पोपटलाल गोकुलधाम वालों को चेतावनी देते हैं कि शायद साइकिल चोरी हो सकती है. और आने वाले एपिसोड में ऐसा ही कुछ होने वाला है. पूरी सोसायटी साइकिल को चोरी होने से बचाने के लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम करती है. साइकिल को सोसायटी ऑफिस में रखते हैं और दो बार ताला लगाया है. और अब्दुल ऑफिस के बाहर ही सोता है. लेकिन फिर भी साइकिल सोसायटी ऑफिस से गायब हो गई है. ये देखकर अब्दुल और आत्माराम भिड़े की हालत खराब हो गई है. अब आने वाले एपिसोड में देखना क्या ट्विस्ट आएगा.