हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: राही और प्रार्थना का उजड़ेगा सुहाग? अनुपमा की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों खूब धमाका होने वाला है. शो की कहानी में मेकर्स एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं, जिससे अनुपमा का अपकमिंग ट्रैक एकदम से बदल जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 11:04 AM (IST)
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों एक साथ कई कहानियां देखने को मिल रही है. फिलहाल अनुपमा इस चक्कर में लगी हुई है कि उसे टीना और अर्जुन को सबक सिखाकर रहना है. शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा अमीर बनने का नाटक करके टीना के घर में एंट्री मार लेती है.

टीना और अर्जुन को अनुपमा सपना दिखाती है कि वो अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर देगी. बापूजी भी इस काम में अनुपमा की हेल्प करते हैं. दूसरी तरफ, टीना और अर्जुन भी पूरी तरह से अनुपमा के जाल में फंस चुके हैं. जल्द ही शो में नया ट्विस्ट आने वाला है.

टीना को पता चलेगी अनुपमा की सच्चाई

अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बातों ही बातों में टीना से अनुपमा उसी सास के गहनों के बारे में पूछ लेगी. ऐसे में टीना डर से उसे सारे गहने थमा देगी. टीना को इसी दौरान पता चल जाएगा कि अनुपमा दुबई से नहीं आई है और वो अमीर भी नहीं है.

सच्चाई जानने के बाद टीना अब अनुपमा को बेइज्जत करने का प्लान करेगी. ऐसे में अनुपमा भी टीना को नहीं छोड़ने वाली है. इतना ही नहीं गुस्से में अब टीना और अर्जुन को अनुपमा घर से लात मारकर बाहर निकाल देगी. इधर, पाखी अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रही होती है.

वो तोषु से कहती है कि अपनी शादी में पुस्तैनी गहने पहनेगी. ऐसे में तोषु का पारा चढ़ जाएगा. अनुपमा में जल्द ही एक मौत होने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही शो में प्रेम और अंश एक साथ घर से गायब हो जाएंगे.

वहीं, पराग को पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हो गई है. रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेम और अंश में से किसी एक की मौत हो जाएगी. अब ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि आखिर किसकी मौत होगी. इसी बीच प्रार्थना बेटे को भी जन्म देगी.

Published at : 25 Feb 2026 11:04 AM (IST)
Rupali Ganguly Anupama
