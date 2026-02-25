हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूं', जन्मदिन पर भी सेट पर दिखे संजय लीला भंसाली

'मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूं', जन्मदिन पर भी सेट पर दिखे संजय लीला भंसाली

संजय लीला भंसाली को उनकी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' पर काम कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने अपना विजन भी शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

संजय लीला भंसाली को इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और विजनरी डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है. वो अपनी फिल्मों की भव्यता और कहानी कहने के अंदाज़ से इंडियन फिल्मों को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए जाने जाते हैं.

कई सुपरहिट क्लासिक फिल्में देने के बाद, अब वो अपने करियर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक, 'लव एंड वॉर' की तैयारी कर रहे हैं. इस ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा में पहली बार बॉलीवुड के बड़े सितारे आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे.

दर्शक इस फिल्म की थिएटर रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि अपने जन्मदिन पर भी भंसाली ने सेट पर ही रहना पसंद किया और पूरी तरह 'लव एंड वॉर' के काम में डूबे रहे.

संजय लीला भंसाली अब करते हैं ज्यादा मेहनत

अपने जन्मदिन पर काम करने को लेकर उन्होंने कहा, "काम ही वो चीज है जिससे मेरी पहचान बनती है.जब मेरे पास काम नहीं होता, तो मुझे खुद की कोई वैल्यू महसूस नहीं होती. एक आर्टिस्ट के तौर पर अब मैं पहले से ज्यादा निडर हो गया हूँ और रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ. आज मैं 5 या 10 साल पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ. मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूँ और मुझे इसमें मजा आ रहा है."


मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूं', जन्मदिन पर भी सेट पर दिखे संजय लीला भंसाली

प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी न देते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं यहाँ कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूँ." हाल ही में, संजय लीला भंसाली ने 'लव एंड वॉर' के लिए दो बहुत बड़े म्यूजिकल सीक्वेंस शूट किए हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

अपनी ग्रैंड विजुअल स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर भंसाली ने यह पक्का किया है कि इन गानों की कोरियोग्राफी शानदार हो, मूवमेंट्स दमदार हों और स्टेजिंग बिल्कुल नई हो, जो फिल्म की वॉर-एरा लव ट्रायंगल वाली इमोशनल कहानी से गहराई से जुड़ी हो.

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसी पावरहाउस तिकड़ी के साथ भंसाली के हाथ मिलाने की खबर ने जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है. ऐसे में इस बड़े कोलैबोरेशन को अभी से सिनेमा की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें:-मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो

Published at : 25 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Sanjay Leela Bhansali Ranbir Kapoor Alia Bhatt VICKY KAUSHAL
और पढ़ें
Embed widget