TV TRP Report: 'वसुधा' बना नंबर 1 शो, 'अनुपमा' और 'क्योंकि...' की रेटिंग गिरी, देखें टॉप 5 लिस्ट
TV TRP Report Week 21: 21वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ गई. शो 'वसुधा' ने बाजी मारी है. वहीं, 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की रेटिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.
टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टीआरपी की जंग देखने को मिलती है, जहां कई बड़े शोज अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं. इस बार रेटिंग्स में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जहां 'वसुधा' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली, वहीं 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग में गिरावट दर्ज की गई है. आइए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 5 टीआरपी लिस्ट में किन शोज ने जगह बनाई है.
'वसुधा' बना नंबर 1 शो
जी टीवी का पॉपुलर शो 'वसुधा' इस हफ्ते भी टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहा है. शो की कहानी गांव की एक साधारण, चुलबुली और मेहनती लड़की वसुधा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. दिलचस्प कहानी और दमदार किरदारों की बदौलत शो लगातार दर्शकों को बांधे रखने में सफल रहा है. इस हफ्ते 'वसुधा' को 1.9 की रेटिंग मिली है. पिछले हफ्ते भी शो नंबर एक पर था.
दूसरे नंबर पर छाया 'तुम से तुम तक'
'तुम से तुम तक' ने भी टीआरपी लिस्ट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. शो 21वें हफ्ते दूसरे नंबर पर बना हुआ है. दर्शकों को इसकी कहानी और किरदार काफी पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते शो को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.शो ने 1.8 की टीआरपी के साथ दूसरा स्थान अपने नाम किया.
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'गंगा माई की बेटियां' को मिली इतनी रेटिंग
शो 'गंगा माई की बेटियां' भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहा है. दमदार कहानी और ट्विस्ट की वजह से शो को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शो इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह बनाने में सफल रहा. इस वीक इसे 1.8 की रेटिंग मिली है.
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'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्मृति ईरानी का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' टीआरपी की रेस में इस बार पिछड़ता नजर आया है. इस हफ्ते शो चौथे नंबर पर पहुंच गया है. पिछले हफ्ते ये शो तीसरे नंबर पर था. इस वीक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को 1.6 की रेटिंग मिली है.
'अनुपमा' का बुरा हाल
स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'अनुपमा' भी इस हफ्ते टीआरपी की रेस में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया. लंबे समय तक दर्शकों का पसंदीदा रहा ये शो अब रेटिंग में काफी पीछे है. रुपाली गांगुली स्टारर ये शो इस बार टॉप पांचवें स्थान पर रहा. इस हफ्ते 'अनुपमा' को 1.5 की टीआरपी रेटिंग मिली है.
'नागिन 7' को मिली इतनी रेटिंग
प्रियंका चाहर चौधरी का शो 'नागिन 7' भी टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है. शो को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है नागिन फ्रेंचाइजी का ये नया सीजन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस हफ्ते 'नागिन 7' छठे स्थान पर रहा और इसे 1.5 की टीआरपी रेटिंग मिली है.
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