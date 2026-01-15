पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में दिखाया गया कि मकर संक्राति के जश्न के दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है. दरअसल,कोठारी और शाह परिवार के लोग पतंग उड़ाने में व्यस्त होते हैं, उसी दौरान प्रार्थना गिर जाती है.प्रार्थना को इस हाल में देख दोनों परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं.

उसके बाद प्रार्थना को कोठारी हाउस लेकर जाया जाता है. वहां, वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं. इस बीच एक बार फिर से शाह और कोठारी परिवार के लोगों के बीच जमकर तमाशा देखने को मिलता है. कोठारी परिवार के लोग शाह परिवार के लोगों को खरी-खोटी सुनाते हैं.

अनिल करेगा अनुपमा को सपोर्ट

उन लोगों का कहना होता है कि इन लोगों ने प्रार्थना का ध्यान नहीं रखा.ऐसे में अनुपमा भड़क जाती है और गौतम से लेकर वसुंधरा तक की क्लास लगा देती है.इस दौरान अनिल अनुपमा के सपोर्ट में उतरता है और कहता है कि सही कह रही हैं आप. दोनों परिवार वहां था, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि प्रार्थना का ध्यान रखा जाए.

अब लड़ने से अच्छा है कि भगवान के आगे प्रार्थना करें कि सब ठीक हो जाए.दूसरी तरफ प्रार्थना अपने पिता को नहीं बल्कि अंश को चुनती है. वो बेहोशी के हालत में बोल रही होती है, मत रोओ अंश तुम और अनु मां हैं तो मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा.

टूटेगा अनुपमा का घर

ऐसे में अनुपमा को पराग धमकाता है और कहता है कि आपने मेरी बेटी तो छीन ही ली है, लेकिन उसका ध्यान भी रखिएगा.जैसे ही बच्चा हो जाएगा मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को घर ले आऊंगा.इस बीच अंश को पराग चप्पल से मारता है. लेकिन, अनुपमा बीच में आकर उसका बचाव करती है.

कहती है चप्पल हमारे पास भी है लेकिन हमारे घर में गुस्से से बड़ा रिश्ता है.दूसरी तरफ पूर्वी छाया चॉल को तोड़ने की जानकारी जस्सी अनुपमा को देती है. अनुपमा अपनी बेटी राही और दामाद प्रेम के साथ-साथ प्रेरणा को लेकर वापस मुंबई पहुंचती है.वहां, बुलडोजर को आते देख हर कोई हैरान रह जाता है.अनुपमा बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है. इसी बीच वहां पराग और रजनी धमाकेदार एंट्री लेते हैं. पराग को रजनी के संग देख अनुपमा, राही, प्रेम और प्रेरणा दंग रह जाते हैं.

