बहुत कम म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ग्लोबल परसेप्शन को उस तरह से बदला है जिस तरह डॉ. एल. सुब्रमण्यम ने बदला है. एक जबरदस्त वायलिन वादक, शानदार कंपोजर, कंडक्टर और स्कॉलर, सुब्रमण्यम ने दशकों तक भारतीय वायलिन को ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से परे ले जाकर सिम्फनी हॉल, जैज़ फेस्टिवल और पांच कॉन्टिनेंट्स के इंटरनेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया है. फिर भी, जब वे अपनी असाधारण यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो बातचीत एक शख्स पर आकर रुक जाती है जो उनके पिता और गुरु, लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम हैं. वे शांत आवाज में कहते हैं, "चेहरा भले ही मेरा हो, लेकिन आज जो कुछ भी मौजूद है टेक्निक,विजन, आत्मविश्वास, वह सब उन्हीं का है."

एबीपी न्यूज से इस बेहद पर्सनल और विस्तृत बातचीत में, डॉ. सुब्रमण्यम अपनी शुरुआती यादों, विस्थापन के टॉमा, क्लासिकल ट्रेनिंग के डिसिप्लिन, एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में अपने अप्रत्याशित समानांतर जीवन और लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के जन्म के बारे में खुलकर बात करते हैं, जो अब भारत के सबसे रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में से एक के रूप में अपने 35वें वर्ष में एंट्री कर रहा है.

छह साल के बच्चे ने मंदिर के मंच से की थी शुरुआत

डॉ. सुब्रमण्यम की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका के जाफना स्थित फेमस नल्लूर कंडास्वामी मंदिर में हुई थी. उस समये वे छह साल के थे और काफी डरे हुए थे. दरअसल वे उस पल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जो उनकी लाइफ का निर्णायक मोमेंट बनने वाला था.

वे याद करते हुए कहते हैं, “आयोजक नहीं चाहते थे कि मैं परफॉर्म करूं, ये एक बड़ा फेस्टिवल था जिसमें हजारों लोग थे. उन्हें लगा कि एक छह साल का बच्चा इसे बिगाड़ सकता है.” लेकिन उनके पिता दृढ़ थे, परफॉर्मेंस के बीच में ही लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम ने अपने बेटे के सोलो परफॉर्म करने की घोषणा की और उन्हें वायलिन सौंप दी. डॉ. सुब्रमण्यम अब मुस्कुराते हुए बताते हैं, “मैं आयोजकों से डरा हुआ था, असफल होने से डरा हुआ था, और घर वापस जाने से भी डरा हुआ था. मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या बजाया.” उन्हें जो याद है वह ये है कि परफॉर्मेंस के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी और मंदिर के अधिकारियों ने कहा खा कि साक्षात भगवान ने बच्चे के माध्यम से प्रस्तुति दी है.” ये एक शुभ शुरुआत थी, जिसने आस्था, अनुशासन और निडरता से भरे जीवन की नींव रखी थी.

विस्थापन, संघर्ष और पुनर्निर्माण

श्रीलंका में परिवार का जीवन 1958 के भारत-विरोधी दंगों के दौरान हिंसक रूप से थम गया। रातोंरात भागने पर मजबूर होकर वे खाली हाथ भारत लौट आए. सुब्रमण्यम कहते हैं, “मेरे पिता ने सब कुछ खो दिया. हम आठ लोग थे, और हमने शून्य से शुरुआत की.”इसके बाद निराशा नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण हुआ. लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम ने कर्नाटक संगीत में वायलिन की भूमिका को नया रूप देना शुरू किया, और इसे एक ऐसे सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जो वेस्टर्न क्लासिकल सोलोसिस्ट के समान सम्मान प्राप्त कर सके. सुब्रमण्यम बताते हैं, “उस समय यह एक क्रांतिकारी कदम था. वायलिन को मुख्य रूप से एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाता था. मेरे पिता ने इसकी तकनीक को पूरी तरह से नया रूप दिया ताकि यह विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना सके.”

इस दूरदृष्टि ने फेमस वायलिन तिकड़ी, डॉ. सुब्रमण्यम और उनके भाइयों को जन्म दिया, जिसने पालघाट मणि अय्यर जैसे दिग्गजों का ध्यान खींचा और भारतीय वायलिन के लिए एक नए युग की शुरुआत की.

मेडिसन या म्यूजिक? दोनों को चुनना

संगीत में अपनी प्रतिभा के बावजूद, डॉ. सुब्रमण्यम ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. ये फैसला उनके मेडिकल एंट्रेस इंटरव्यू के दौरान भी चर्चा का विषय बन गया. वे याद करते हैं, “उन्होंने मुझसे पूछा कि जब मैं संगीत के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीत चुका हूं, तो मैं मेडिकल की सीट क्यों बर्बाद करना चाहता हूं”यह चुनाव जुनून के साथ-साथ परिस्थितियों से भी इंस्पायर था. उन्होंने कहा, “हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. मुझे साइंस से प्यार था, और डॉक्टर बनने से स्टेबिलिटी मिलती.”

जर्मनी में म्यूजिक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिर मिलने पर भी, उनकी मां ने जोर दिया कि वे पहले मेडिकल की पढ़ाई पूरी करें. वे कहते हैं, “यह मेरी लाइफ की सबसे अच्छी सलाह थी. उस एमबीबीएस डिग्री के बिना, मैं बाद में म्यूजिक में पीएचडी और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं कर पाता.”

बैरियर्स को तोड़ा

डॉ. सुब्रमण्यम इंटरनेशनल लेवल पर तब पहचान मिली जब उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन के साथ मिलाना शुरू किया. ये उस समय की बात थी जब उनके देश में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को संदेह की नज़र से देखा जाता था. उनके एल्बम 'फैंटेसी विदाउट लिमिट्स' और 'कन्वर्सेशन्स' (बाद वाला जैज़ के दिग्गज स्टेफ़ान ग्रैपेली के साथ) ने अंतरराष्ट्रीय पॉपुलैरिटी हासिल की और उन्हें हर्बी हैनकॉक और माइल्स डेविस जैसे दिग्गजों की कैटेगिरी में खड़ा कर दिया. वे कहते हैं, "अगर आप संगीत लिखते हैं, तो आपको हर एक स्वर लिखना होगा. यही अनुशासन मैंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग से सीखा है."

सिनेमा जगत से भी उन्हें बुलावा आया, जिनमें सबसे यादगार फिल्म 'सलाम बॉम्बे!' थी, जिसे सत्यजीत रे से भी तारीफ मिली थी.वे बताते हैं, "उन्होंने मुझसे कहा था कि म्यूजिक एकदम सही था एक भी सुर ज़्यादा नहीं, एक भी कम नहीं."

लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का महत्व

अपने पिता के देहांत के बाद, डॉ. सुब्रमण्यम स्वीकार करते हैं कि उन्हें वायलिन को छूने में भी कठिनाई होती थी. वे बताते हैं, “जब भी मैं इसे देखता, मुझे उनकी याद आ जाती थीय” लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल, जिसका शुभारंभ 1992 में उनके पिता की जयंती पर हुआ, उनके लिए श्रद्धांजलि और हिलिंग दोनों का जरिया बन गया. चेन्नई में शुरू हुआ यह आयोजन जल्द ही पूरे भारत और विश्व में फैल गया, और एक ऐसा मंच बन गया जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत, जैज़, लोक परंपराओं, ऑर्केस्ट्रा और ग्लोबल म्यूजिक के साथ बात करता था. वे कहते हैं, “आज हम जिस जुगलबंदी संस्कृति को जानते हैं, वह दशकों पहले शुरू किए गए सहयोगों से विकसित हुई है.”

इस साल का आयोजन खास है. दरअसल भारत में पहली बार, यह महोत्सव एक साथ ऑर्केस्ट्रा, गायन मंडली और बैले प्रेजेंट करेगा. इसके केंद्र में नवग्रह सिम्फनी है जो प्राचीन संस्कृत श्लोकों पर आधारित 45 मिनट की एक सिम्फनी रचना है जो नौ ग्रहों के देवताओं को समर्पित है. उनके परिवार की तीन पीढ़ियों की भागीदारी इस प्रस्तुति को भावनात्मक गहराई प्रदान करती है, जिससे यह पर्सनल और ऐतिहासिक दोनों बन जाती है.