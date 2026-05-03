मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहती हैं. वो एक बेटे अरहान खान की मां हैं. मलाइका अरहान संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं. मलाइका अरहान के साथ पूरा वक्त बिताती हैं. हाल ही में मलाइका ने बताया कि उनके बेटे अरहान खान शादी नहीं करना चाहते हैं.

अरहान नहीं करना चाहते शादी

टाइम्स एंटरटेमेंट से बातचीत में मलाइका ने बाचाया कि उनके बेटे शादी नहीं करना चाहते हैं. मलाइका ने कहा, 'अरहान ने आकर मुझसे कहा मां मैं शादी नहीं करना चाहता हूं. तो आप भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे. तो मैं ऐसे थी कि क्यों? तो उन्होंने कबा कि मैं क्यों बच्चों को ऐसी दुनिया में लाऊं जहां AQI 500 और 1000 हो. मैं ऐसा क्यों करूं? ये इसके लायक नहीं है. तो मैंने कहा क्या आप क्रेज हो? आपको वो सारे एक्सपीरियंस लेने होंगे. फिर मैंने ये भी कहा कि आपको जो करना है वो कीजिए, बस खुश रहिए.'

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आगे मलाइका ने बताया कि उनके बेटे हमेशा अच्छी सलाह देते हैं. मलाइका ने बताया कि वो अक्सर कहते हैं कि मॉम आपको चिल करना चाहिए. माइलका ने कहा कि कभी कभी मुझे उससे कहना पड़ता है कि प्लीज अपना ज्ञान कम करो. मुझे आपके लगातार ज्ञान की जरुरत नहीं है. लेकिन उसे पसंद है.

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मालूम हो कि मलाइका अरोड़ा की शादी अरबाज खान के साथ हुई थी. उनकी शादी 1998 में हुई थी. ये शादी 19 साल चली थी. 2017 में दोनों ने तलाक ले लिया था. 2002 में मलाइका और अरबाज को बेटा अरहान हुआ था. तलाक के बाद मलाइका और अरबाज ने साथ मिलकर बेटे को पाला. अब दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं.

अरबाज खान ने शूरा खान संग शादी कर ली है. उन्हें एक बेटी भी है.