टीवी एक्ट्रेस अन्ना जयसिंघानी ने एक्टिंग को छोड़ आध्यात्म की राह पर चलने का फैसला लिया है. उन्होंने अपनी जिंदगी कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी है. इतनी ही नहीं बल्कि अब तो वो वृंदावन में रहने भी लगी हैं. एक्ट्रेस के अनुसार उन्हें अब भक्ति में ही सच्ची शांति मिल रही है. इसलिए उन्होंने मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़ आध्यात्म की राह पर चलने का फैसला किया है.

इन सारी बातों का खुलासा एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल मेरो वृंदावन में किया है. अन्ना जयसिंघानी ने अब अपना नाम अन्ना परी हरिवंशी रख लिया है. वो ग्वालियर से ताल्लुक रखती हैं. बचपन से ही उन्हें डांस और एक्टिंग से लगाव था.

ऐसे में वो यही सपना लिए मुंबई गई थीं. उन्होंने फ्रीलांस कोरियोग्राफर के तौर पर 2011 में काम शुरू किया. इस दौरान उन्हें सलमान खान और कोरियोग्राफर थॉमस पॉलसन संग भी काम करने का मौका मिला.

अपने व्लॉग में अन्ना ने बताया,'कोरियोग्राफी तो अच्छी चल रही थी, लेकिन एक्टिंग करना चाहती थीं. इस वजह से एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिम्मस में एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया. इसके बाद क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज में काम किया. लेकिन बड़ा ब्रेक मिला देखा एक ख्वाब सीरियल के जरिए. इस शो में लीड एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड चक्की के किरदार में खूब पॉपुलैरिटी मिली'

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एक्ट्रेस ने आगे बताया,'मुंबई में ही कुछ दोस्त बन गए, जो अक्सर इस्कॉन जाया करते थे. उनके साथ ही इस्कॉन जाने लगी और धीरे-धीरे लाइफस्टाइल भी अपना लिया. लहसुन, प्याज, शराब और मांसाहारी खाना सब छोड़ दिया. इस्कॉन से जुड़ने के बाद कुंज बिहारी (कृष्ण) से वृंदावन जाने की प्रार्थना करने लगी.'





अन्ना ने आगे बताया,'एक दिन प्रेमानंद जी महाराज सपने में प्रकट हुए और पवित्रा नाम का जाप करने के लिए कहने लगे. इस एक्सपीरियंस ने गहरा इफेक्ट डाला. इसके बाद वृंदावन बन गईं, महाराज जी से दीक्षा ली और कृष्ण भक्त के रूप में ही जिंदगी जीने का फैसला लिया. क्योंकि श्री नाम का जाप किए बिना जिंदगी अधूरी है.

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