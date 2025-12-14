स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' के लिए राजन शाही और रुपाली गांगुली खूब मेहनत कर रहे हैं. शो को 5 साल हो चुके हैं फिर भी अनुपमा की कहानी बोरिंग नहीं हो रही है. अनुपमा की कहानी में इन दिनों काफी कुछ देखने को मिल रहा है. शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा से वरुण माफी मांगता है.

वरुण को रजनी कहती है कि वो अनुपमा के घर में ही रहे. वहीं, दूसरी तरफ पराग के कुछ लोग चॉल में पहुंचते हैं. अनुपमा इस दौरान सबकी बेइज्जती करती है. अनुपमा के तेवर को देख रजनी घबरा जाती है.वो अनुपमा के डर से पराग को फोन करती है. रजनी की बातों को सुन पराग सदमे में चला जाता है.

रजनी के घर पहुंची है अनुपमा

इसी बीच शो की कहानी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.अनुपमा में देखने को मिल रहा है कि रजनी से मिलने पराग मुंबई पहुंचता है. इस दौरान वो पराग को अनुपमा के बारे में बताती है. इसी बीच रजनी के घर अनुपमा पहुंच जाती है और वो उसे अपने घर से भगाना चाहती है.

हालांकि, अनुपमा देख लेती है कि रजनी और पराग साथ बैठी है.अनुपमा को देख पराग हैरान रह जाता है. अनुपमा और पराग रजनी से एक दूसरे के बारे में सवाल करने वाले हैं. पराग औऱ अनुपमा का सामना होते ही रजनी घबरा जाती है.अनुपमा से रजनी कहती है कि पराग उससे बिजनेस को लेकर बात करने आया है.

राही पर डोरे डालेगा दिवाकर

वहीं, अनुपमा के सामने पराग भी अपने अतीत को छिपाने वाला है. दूसरी तरफ प्रेम और राही एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले है. राही का टीचर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है. पहले तो राही पर दिवाकर डोरे डालने की कोशिश करता है. दिवाकर को राही नजरअंदाज कर देगी.

इसी बीच वो राही के और भी ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगा.राही को हासिल करने के लिए दिवाकर प्रेम को भी मुसीबत में डाल देगा. वहीं, अनुपमा को भनक लगने वाली है कि पराग और रजनी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है.

