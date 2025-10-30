रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब बवाल मचा हुआ है. ईशानी और राजा का सच सबके सामने आ चुका है. वहीं, परी अब अपनी शादी खत्म कर देना चाहती है. इधर, परिवार के लाख मना करने के बाद भी अनुपमा मुंबई के लिए रवाना हो जाती है.

अनुपमा कहती है कि परिवार के लोग समझदार हैं वो अपनी परेशानियां खुद सुलझा सकते हैं. इसी बीच ईशानी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है. अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में जल्द ही बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है.

ईशानी करेगी जान देने की कोशिश

दरअसल, एक लड़का ईशानी को ब्लैकमेल करता है, वो उसको उसकी प्राइवेट तस्वीरें दिखाता है. ऐसे में ईशानी को कुछ समझ नहीं आता है और वो नींद की गोलियां खाकर जान देना चाहती है. अनुपमा जब मुंबई जा रही होती है, उसे रास्ते में फोन आता है कि ईशानी की जिंदगी खतरे में है. ऐसे में वो सीधे अस्पताल पहुंचेगी.

इसी बीच अनुपमा एक बार फिर से अनु की रसोई पर काम करने का फैसला करेगी. इसी बीच अनुपमा की जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होने वाली है. ये आदमी फिर से अनुपमा के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देगा. हालांकि, अनुपमा को ये शख्स अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा.

अनुज की सच्चाई जानने के लिए निकलेगी अनुपमा

अनुपमा को महसूस होने लगता है कि अनुज उसके आसपास ही है. उस आदमी के गले में अनुपमा को अनुज की चेन दिखाई देगी. सिर्फ इतना ही नहीं इस आदमी के पास अनुज की तस्वीर भी होगी. उसके बाद अनुपमा अनुज की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ेगी.

इस दौरान ईशानी को परेशान कर रहे ब्लैकमेलर को भी अनुपमा कड़ी सबक सिखाएगी. उसके बाद अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचेगी और खूब हंगामा मचाएगी. अनुपमा कहेगी कि परी और राजा का तलाक नहीं हो सकता और वो सबके सामने सच्चाई लाकर रहेगी.

