स्मृति ईरानी के टेलीविज़न कमबैक शो, "क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2" केजल्द ही बंद होने के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं शो में करण का किरदार निभा रहे हितेन तेजवानी ने हाल ही में इन अटकलों पर बात की. हितेन ने खुलासा किया कि उन्हें नहीं पता कि शो कब बंद हो रहा है, लेकिन इसे हमेशा से एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बनाया गया था.

क्या 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' होने वाला है बंद?

बता दें कि इंडिया फ़ोरम से बातचीत में उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं शो के लिए रेग्यूलर शूटिंग नहीं कर रहा हूं. अगर मैं ज़्यादा बार सेट पर होता, तो शायद मुझे ज़्यादा क्लियरिटी या अपडेट मिलते. लेकिन चूंकि मैं वहाँ कुछ ही दिनों के लिए हूं और फिर अमेरिका लौट जाऊंगा, इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि शो बंद हो रहा है या नहीं."

हितेन ने आगे कहा, "जब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया, तो बताया गया कि यह पहले की तरह इनफिनिट सीरीज़ नहीं होगी, इसे सीमित समय के लिए टेलीकास्ट किया जाना था. मुझे नहीं पता कि चैनल या प्रोडक्शन टीम अब क्या फ़ैसला ले रही है."

'क्योंकि सास...' ने दूसरे सीजन के साथ 2025 में की थी वापसी

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह शो अगले साल की शुरुआत में बंद हो सकता है. हालांकि, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने 2000 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन पर राज किया और तुलसी को घर-घर में जाना जाने लगा. 2025 में, इस आइकॉनिक शो के दूसरे सीज़न ने वापसी की और तब से चर्चा में है, चाहे वह अपने प्लॉट के लिए हो या अपने ओरिजनल कलाकारों की वापसी के लिए.

यह शो हाल ही में तब सुर्खियों में आया था और इंटरनेट पर तब हलचल मच गई जब बिल गेट्स ने स्मृति ईरानी के शो में एक कैमियो किया.