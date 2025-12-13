मालती संग रिश्ते पर अमाल मलिक ने पहली बार तोड़ी चुप्पी? कही ये बात

बिग बॉस 19 के घर में कंटेस्टेंट पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे. सिंगर अमाल मलिक को दीपक चाहर की बहन मालती चाहर से लिंक किया गया था.मालती शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आईं थीं. मालती ने शो में आकर बताया था कि वो अमाल को पहले से जानती हैं. साथ ही ये भी खुलासा किया था कि उनके रिश्ते के बारे में परिवार को भी पता था. अब मालती संग रिश्ते को लेकर अमाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी है.

मालती के अमाल को लेकर इस तरह बात करने के बाद लोगों को लगने लगा था कि दोनों रिश्ते में हैं. अब अमाल ने मालती संग रिश्ते पर रिएक्ट किया है.

अमाल ने तोड़ी चुप्पी

अमाल ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा- 'किसी भी लड़की के साथ मेरा फ्रेंडली बॉन्ड स ज्यादा कुछ नहीं था.हां, हम दोस्त रह चुके हैं मगर हमारे बीच कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं था.बस एक रिस्पेक्ट थी कि मैं बाहर से उन्हें जानता हूं. मालती ने जहां पर गलत बोला है वहां में उनसे लड़ा भी हूं.'

मालती भी कर चुकी हैं इनकार

बता दें मालती ने भी बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अमाल के साथ रिश्ते को लेकर इनकार किया था. उन्होंने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा था-'मैं शो में भी यही बोल रही थी कि जब से ये शो शुरू हुआ उससे बस तीन महीने पहले ही मिली हूं. तो मैं गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूं? इतना टाइम ही नहीं मिला. इतना तो हम जानते पहचानते हैं इंसान को और उसके बाद ही डेट करते हैं, इस जमाने में. '

बता दें अमाल ने घर से बाहर आने के बाद मिस्ट्री गर्ल को लेकर भी बात की है. उन्होंने बताया है कि शो में उनकी कोई मिस्ट्री गर्ल नहीं थी. साथ ही उन्हें बार-बार कंफेशन रूम में सिर्फ काम के लिए बुलाया जाता था.

