अली गोनी और जैस्मिन भसीन करने वाले हैं शादी? लाफ्टर शेफ एक्टर ने बता दिया वेडिंग प्लान
Aly Goni-Jasmin Bhasin Marriage: हाल ही में अली गोनी ने जैस्मिन भसीन संग शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसने सभी फैंस को उत्साहित कर दिया हैं. वहीं जैस्मिन ने भी अपने रिश्ते पर खुलकर बात की हैं.
टीवी एक्टर अली गोनी और एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन इन दिनों फिर अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. बीते कई सालों से दोनों रिश्ते में हैं और लिव इन में रहते हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद है और सभी चाहते हैं कि वो शादी कर लें, हालांकि अभी भी फैंस बस इसका इंतजार ही कर रहे हैं. इसी बीच अली गोनी ने एक ऐसा खुलासा किया, जिसने उनके फैंस के खुश कर दिया है और सभी एक्साइटेड हो गए हैं.
इस साल होगी शादी?
हाल ही में मीडिया से बातचीत में जब अली गोनी से शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इस मामले में सब कुछ अल्लाह के हाथ में हैं. वहीं उन्होंने जैस्मिन के बारे में बताया कि वो शादी के लिए तैयार है. हालांकि अली भी जल्द जैस्मिन से शादी करना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने हिंट देते हुए कहा कि इस साल उनकी शादी हो सकती हैं, जिसने उनके फैंस के बीच खुशी की लहर ला दी हैं.
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जैस्मिन ने दिया बयान
वहीं जैस्मिन ने अली के साथ अपने रिश्ते और धर्म को लेकर लोगों से मिली आलोचनाओं पर साफ कहा कि कुछ लोग उनके रिश्ते को पसंद नहीं करते है और गलत बातें करते हैं. लेकिन उनके फैंस ने हमेशा उनका सपोर्ट किया हैं. एक रिश्ते में रिस्पेक्ट, प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और ये सबसे बड़ी नींव होती हैं. अगर समाज की वजह से ऐसे इंसान को छोड़ना पड़े, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी.
अली और जैस्मिन का रिश्ता
बता दें कि अली गोनी और जैस्मिन भसीन का रिश्ता कलर्स के पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' से शुरू हुआ था. दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने थे, हालांकि 'बिग बॉस 14' से दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगा और उनके बीच प्यार हो गया. तब से लेकर अब तक, उनकी जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई हैं. दोनों हमेशा साथ में अपनी कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते है और खुलकर प्यार लुटाते हैं. अली की बातों ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट ला दी है और सभी उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं.
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