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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजैकी-सुनील से राजपाल यादव तक, 'वेलकम टू द जंगल' की स्क्रीनिंग में छाए सितारे, साड़ी में लाइमलाइट लूट ले गई अक्षरा सिंह

जैकी-सुनील से राजपाल यादव तक, 'वेलकम टू द जंगल' की स्क्रीनिंग में छाए सितारे, साड़ी में लाइमलाइट लूट ले गई अक्षरा सिंह

Welcome To The Jungle Screening Photos: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज थिएटर में रिलीज हो गई है. कल इसकी स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षरा सिंह समेंत कई सेलेब्स शामिल हुए.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Welcome To The Jungle Screening Photos: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज थिएटर में रिलीज हो गई है. कल इसकी स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षरा सिंह समेंत कई सेलेब्स शामिल हुए.

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. वहीं बीती रात फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए. जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षरा सिंह समेंत कई सितारो ने स्क्रीनिंग में रंग जमाया. आइए देखते हैं फोटोज.

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'वेलकम टू द जंगल' की स्क्रीनिंग के कई फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. स्क्रीनिंग में फिल्म की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने लाइमलाइट बटोर ली.
'वेलकम टू द जंगल' की स्क्रीनिंग के कई फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. स्क्रीनिंग में फिल्म की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने लाइमलाइट बटोर ली.
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स्क्रीनिंग में अक्षरा सिंह का एथनिक लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने पैप्स को खूब पोज दिए.
स्क्रीनिंग में अक्षरा सिंह का एथनिक लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने पैप्स को खूब पोज दिए.
Published at : 26 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Akshara Singh Rajpal Yadav Welcome To The Jungle

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