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जैकी-सुनील से राजपाल यादव तक, 'वेलकम टू द जंगल' की स्क्रीनिंग में छाए सितारे, साड़ी में लाइमलाइट लूट ले गई अक्षरा सिंह
Welcome To The Jungle Screening Photos: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज थिएटर में रिलीज हो गई है. कल इसकी स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षरा सिंह समेंत कई सेलेब्स शामिल हुए.
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. वहीं बीती रात फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए. जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षरा सिंह समेंत कई सितारो ने स्क्रीनिंग में रंग जमाया. आइए देखते हैं फोटोज.
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Published at : 26 Jun 2026 01:52 PM (IST)
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