गौतम की घिनौनी साजिश से उजड़ी शाह परिवार की खुशियां, ठकुराइन दुर्गावती की चेतावनी पर भड़की गंगा

टीवी की दुनिया में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा, चौंकाने वाले ट्विस्ट और रिश्तों की नई उलझनों ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. किसी शो में रिश्तों में नया बवाल देखने को मिलेगा तो कहीं परिवार में नई साजिशें कहानी को दिलचस्प मोड़ देने वाली हैं. आइए जानते हैं 5 पॉपुलर टीवी शोज में आने वाले बड़े ट्विस्ट और ड्रामे के बारे में.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के आने वाले एपिसोड में अंश और प्रेरणा की शादी की खुशियां मातम में बदल जाएंगी. शादी से ठीक पहले पुलिस अंश को एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लेगी. इस पूरी साजिश के पीछे गौतम का हाथ होगा, जिसने शाह परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई है. अब अनुपमा अपने पोते को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई लड़ती नजर आएगी.

'गंगा माई की बेटियां'

ज़ी टीवी के लोकप्रिय सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में गंगा और ठकुराइन दुर्गावती आमने-सामने नजर आएंगी. दुर्गावती, स्नेहा को नौकरी करने से रोकने के लिए गंगा पर दबाव बनाएगी. उसका कहना होगा कि चुनावी माहौल में बड़े घर की बहू का नौकरी करना उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करेगा, लेकिन इस बार गंगा चुप नहीं रहेगी. वो साफ कह देगी कि अपनी बेटी के सपनों और आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा. गंगा का ये फैसला दुर्गावती को नागवार गुजरेगा, जिससे परिवार में एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा.

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'वसुधा'

'वसुधा' के 26 जून के एपिसोड में 'रजवाड़ी चटका' अचार के एड शूट के दौरान बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. दादी सा की लगातार दखलअंदाजी से नाराज होकर चंद्रिका सिंह चौहान शूट बीच में ही छोड़ देगी. इसके बाद दादी सा ऐलान करेंगी कि अगला शूट नई लड़की के साथ होगा. सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब पता चलेगा कि वो नई लड़की कोई और नहीं, बल्कि खुद वसुधा है. वहीं दूसरी ओर, समर भी मीडिया की मदद से वसुधा के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की नई साजिश रचता नजर आएगा.

'तुम से तुम तक'

'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा खुलासा होने वाला है. गायत्री मां और अनु को पता चल जाएगा कि चरण ही उनका सालों पहले बिछड़ा बेटा यशवर्धन है. ये सच सामने आते ही परिवार में भावुक माहौल बन जाएगा. उधर, आर्या को झेंडे की किडनैपिंग की साजिश का पता चलते ही वो उस पर भड़क उठेगा. वहीं, जब आर्या चरण को आश्रम भेजने की कोशिश करेगा, तो गायत्री मां और अनु उसके फैसले का विरोध करेंगी. यशवर्धन की सच्चाई सामने आने के बाद आर्या और अनु के रिश्ते में भी बड़ी दरार आती नजर आएगी.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है. पार्थ की साजिश का सच जानने के बाद वो वैष्णवी पर बेरहमी से हमला कर देगा. तभी तुलसी विरानी मौके पर पहुंचकर वैष्णवी को बचाएगी और पार्थ को कड़ी चेतावनी देगी. तुलसी साफ कहेगी कि अगर उसने दोबारा उसकी बहू पर हाथ उठाया, तो उसे सजा देने से भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन तुलसी की चेतावनी का भी पार्थ पर कोई असर नहीं होगा और वो उल्टा दादी को ही चुनौती देता नजर आएगा.

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