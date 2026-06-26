'वेलकम 3' में बड़ी-बड़ी हीरोइनों के बीच इस एक्ट्रेस ने लूटी पूरी लाइमलाइट, हर रोज रही चर्चा में

अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है और इसमें कई एक्टर्स के साथ-साथ कई हसीनाएं भी नजर आ रहीं हैं. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसी हसीना की हो रही है जिसने फिल्म में सिर्फ एक गाना किया है और सारी लाइमलाइट बटोर ले गई. ये एक्ट्रेस हैं भोजपुरी की टॉप हसीना अक्षरा सिंह. अपने गाने के अलावा उन्होंने फिल्म के प्रमोशन और इसके प्रीमियर में भी अपनी मौजूदगी से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

अक्षय संग भोजपुरी गाने से मचाया धमाल

'वेलकम टू द जंगल' का भोजपुरी गाना 'घिस-घिस-घिस' फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसमें अक्षरा के साथ-साथ अक्षय भी पूरी तरह से भोजपुरी रंग में रंगे हुए नजर आए हैं. अक्षरा ने इस भोजपुरी डांस में अक्षय के साथ जोरदार ठुमके लगाते हुए समा बांध दिया. फिलहाल ये गाना इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक पर ट्रेंड कर रहा है.

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मुंबई से मुरादाबाद तक अक्षय संग किया प्रमोशन

अक्षय कुमार ने फिल्म की कास्ट के साथ भारत के कई शहरों में इस फिल्म का प्रमोशन किया है. मुंबई से लेकर मुरादाबाद तक में अक्षरा सिंह सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ प्रमोशन में नजर आईं. वहीं कई मौकों पर उन्होंने अक्षय के साथ पैपराजी को पोज भी दिए. अक्षय भी बाकी हीरोइनों की तुलना में ज्यादातर मौकों पर अक्षरा के साथ ही देखे गए. इस फिल्म में रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पाटनी जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं.

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'सपने पूरे होते हैं...'

अक्षरा सिंह सुपरस्टार अक्षय कुमार और बाकी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर बेहद खुश हैं. उन्होंने एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अक्षय और बाकी कलाकारों के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'कुछ सपने पर्दे पर पूरे होते हैं, और कुछ सपने पर्दे के पीछे जीने को मिलते हैं. ऐसे शानदार कलाकारों और खूबसूरत टीम के साथ इस सफर का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा ,अब बारी आपकी है… हँसी, रोमांच और मनोरंजन से भरे इस सफर का हिस्सा बनने की.'

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पापा के साथ पहुंची थीं प्रीमियर पर

अक्षरा सिंह ने 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. वहीं बीते कल यानी 25 जून को वो फिल्म के प्रीमियर में अपने पिता बिपिन इंद्रजीत सिंह के साथ पहुंची थीं.

अक्षरा सिंह के बारे में

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस हैं. उनका जन्म 30 अगस्त 1993 को मुंबई में हुआ था. साल 2011 की फिल्म 'प्राण जाये पर वचन न जाये' से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था. उनकी शानदार फिल्मों में 'सत्यमेव जयते', 'निरहुआ रिक्शावाला 2, 'दिलवाले', 'मजनुआ', और 'पवन राजा' शामिल हैं. अक्षरा ने बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी काम किया है.