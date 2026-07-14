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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: मां अनुपमा के लिए श्रुति से भिड़ेगी राही, देव ने तबाह किए वसुधा के सारे सपने

TV Serial Spoilers: मां अनुपमा के लिए श्रुति से भिड़ेगी राही, देव ने तबाह किए वसुधा के सारे सपने

TV Serial Spoilers: टीवी के पॉपुलर शोज़ के अपकमिंग एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है. आइए जानते हैं 5 चर्चित टीवी शोज़ के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 14 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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टीवी के पॉपुलर शोज में अपकमिंग एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कहीं रिश्तों की परीक्षा होगी, तो कहीं कोई बड़ा सच कहानी की दिशा बदल देगा. आइए जानते हैं 5 चर्चित टीवी शोज़ के अपकमिंग स्पॉइलर्स, जिनमें दर्शकों को भरपूर ड्रामा और कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे. 

'अनुपमा' 
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. श्रुति, प्रेम के सामने अनुपमा को लेकर कड़वी बातें कहेगी और तंज कसते हुए बोलेगी कि पूरा परिवार उसे छोड़कर अनुपमा के सपोर्ट में खड़ा है. हालांकि राही अपनी मां अनुपमा का साथ देगी और श्रुति को करारा जवाब देगी. वहीं दूसरी ओर, सुपरस्टार शेफ कॉम्पिटिशन में 50 लाख रुपये की प्राइज मनी जीतने के लिए तोशू और पाखी शेफ बनने का नाटक कर रहे हैं. तोशू इस एग्माज को हर हाल में पास करना चाहता है ताकि वो इन पैसों पर हाथ साफ कर सके. दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बेटी राही के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने वाली है. साथ ही वो इस कॉम्पिटिशन को जीतकर अपने सपनों का नया घर खरीदने की उम्मीद भी संजोए हुए है.

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'वसुधा'
जी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलेगा. चंद्रिका का सच सामने आने के बाद चौहान परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाएगा. अपनी मासा को लेकर देव का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वो पूरी तरह आपा खो बैठेगा. गुस्से में देव ऐलान करेगा, 'मैं अपनी मासा को और पीछे नहीं गिरने दूंगा. इस फसाद की जड़ को मैं खुद उखाड़कर फेंकूंगा.' इसके बाद वो एक ऐसा फैसला लेगा, जिससे वसुधा की पूरी दुनिया हिल जाएगी. देव गुस्से में वसुधा की फैक्ट्री और उसके बिजनेस को पूरी तरह तबाह कर देगा. कभी पूरे परिवार और बिजनेस को संभालने वाली चंद्रिका, देव के इस रौद्र रूप के सामने पूरी तरह बेबस नजर आएंगी.

'गंगा माई की बेटियां'
जी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा.  गंगा माई का ढाबा जलकर राख हो जाएगा, जिसके बाद चौहान और मिश्रा परिवार के बीच तनाव और गहरा हो जाएगा. अपनी मां की सबसे बड़ी निशानी को खोने के बाद स्नेहा पूरी तरह टूट जाएगी और फूट-फूटकर रो पड़ेगी. वो खुद को बेबस महसूस करेगी, क्योंकि इसी ढाबे से उनके परिवार की पहचान, सम्मान और पूरी जिंदगी जुड़ी हुई थी. दूसरी ओर, सिद्धू गंगा माई और स्नेहा को इस मुश्किल से बाहर निकालने की हरसंभव कोशिश करेगा. 

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के आने वाले एपिसोड में हाई-वोल्टेज इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा. आर्यवर्धन अपनी पत्नी अनु को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच जाएगा. अनु के घर छोड़कर जाने के बाद आर्यवर्धन साफ कह देगा कि जब तक अनु उसके साथ वापस नहीं चलेगी, वो वहां से नहीं जाएगा. वहीं, अनु का परिवार इस पूरे विवाद से हैरान रह जाएगा. जब घरवाले झगड़े की वजह पूछेंगे, तो आर्यवर्धन खुद को ही इस पूरे मामले का जिम्मेदार बताएगा. इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब अनु के हाथ झेंडे के खिलाफ एक बड़ा सबूत लग जाएगा. दूसरी ओर, आर्यवर्धन अनु को वापस अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़ा और जोखिम भरा प्लान भी तैयार कर रहा है. 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा. राजघराने और चौहान परिवार के बीच चल रहे तनाव के दौरान पायल एक बार फिर अपनी हदें पार कर देगी. परिवार के बड़ों के सामने उसकी बदतमीजी देखकर सावी आगे आएगी और उसे करारा जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद कर देगी. सावी का ये कदम पूरे परिवार को हैरान कर देगा. दूसरी ओर, अपने अपमान का बदला लेने के लिए पायल सावी और कबीर के रिश्ते में दरार डालने की नई साजिश रचेगी, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला है. इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब परिवार की मुखिया तुलसी से जुड़ा एक पुराना फैसला या छिपा हुआ सच सामने आएगा.

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Published at : 14 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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