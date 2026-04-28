'एक्टर के लिए उम्र..' रेयांश बन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी पर बोले आकाशदीप सहगल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'एक्टर के लिए उम्र मायने नहीं रखती..' रेयांश बन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी पर बोले आकाशदीप सहगल

'एक्टर के लिए उम्र मायने नहीं रखती..' रेयांश बन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी पर बोले आकाशदीप सहगल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंश की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले आकाशदीप सहगल ने सीजन 2 में रेयांश बनकर एंट्री मारी है. उनकी एंट्री से शो का ट्रैक एकदम बदल गया है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 28 Apr 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हाल ही में मेकर्स ने आकाशदीप सहगल की एंट्री करवाई है. पहले सीजन में आकाशदीप को अंश की भूमिका में देखा गया था. लेकिन, अब वो रेयांश के दमदार कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं.

अब हाल ही में आकाशदीप सहगल ने अपने कैरेक्टर को लेकर एक इंटरव्यू में कई तरह के खुलासे किए हैं. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में आकाशदीप ने कहा,'सच कहूं तो जिंदगी बहुत खूबसूरती से एक पूरा चक्र पूरा करती है. मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को कभी भी खत्म हुआ अध्याय नहीं माना. बल्कि ऐसा लगा कि सही समय का इंतजार कर रहा था. ये कमबैक जैसा नहीं लगता. बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जगह फिर से हासिल कर रहा हूं. ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है और मैं इस सेट पर आभार के साथ कदम रखता हूं.'

आकाशदीप ने बताई रेयांश की खासियत

आकाशदीप ने अपने नए कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए आगे कहा,'रेयांश, जिसे प्यार से सब रियो कहते हैं वो अमेरिका से लौटकर आया है. वो स्टाइलिश, स्मार्ट और नई सोच वाला है. लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका दिल है. वो खुद को करण विरानी और नियति का बेटा मानता है. इतना ही नहीं वो करण को अपना आदर्श समझता है. उसे अपने असली रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता है. वो कहानी में एक बैलेंस बनाने वाला कैरेक्टर है.जो समझदार होने के साथ-साथ अपने परिवार के लिए बेहद ही वफादार है.'

ये भी पढ़ें:-'कभी-कभी तो ये डरावना लगता है..' पैप्स पर आखिर क्यों फूटा प्रीति जिंटा का गुस्सा, खुद किया खुलासा

पहले अंश गुजराल का नेगेटिव कैरेक्टर और अब उसके बेटे रेयांश का रोल प्ले करने पर आकाशदीप ने कहा,' एक्टर केलिए उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि आप अपने किरदार में कैसी एनर्जी लाते हैं. रियो का व्यक्तित्व अंश जैसा बिल्कुल भी नहीं है. उसमें आत्मविश्वास और एक नई एनर्जी है, जिसे हमने खास तौर पर उसके लुक और परफॉर्मेंस के जरिए दिखाने की कोशिश की है.'

ये भी पढ़ें:-प्रेग्नेंसी के बावजूद 'राका' में नहीं बदलेगा दीपिका पादुकोण का रोल, बॉडी डबल की मदद से शूट होंगे एक्शन सीन

 

 

 

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Aakashdeep Sehgal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'एक्टर के लिए उम्र मायने नहीं रखती..' रेयांश बन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी पर बोले आकाशदीप सहगल
'एक्टर के लिए उम्र..' रेयांश बन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी पर बोले आकाशदीप सहगल
टेलीविजन
महज 18 साल की उम्र में बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थीं दीपिका चिखलिया, फिर रामानंद सागर के 'रामायण' ने बदली किस्मत
कभी बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थीं दीपिका चिखलिया, फिर 'रामायण' ने बदली किस्मत
टेलीविजन
'घुटनों पर गोली मारता है..' सुनीता आहूजा ने इशारों ही इशारों में कसा पति गोविंदा पर तंज, कृष्णा अभिषेक हुए हैरान
सुनीता आहूजा ने इशारों ही इशारों में कसा पति गोविंदा पर तंज, कृष्णा अभिषेक हुए हैरान
टेलीविजन
Dipika Chikhlia Birthday: राजीव गांधी की ने की थी VCR पर ‘रामायण’ देखने की डिमांड, दीपिका चिखलिया के 'सीता' बनने की कहानी है दिलचस्प
रामायण’ का क्रेज इस हद तक, राजीव गांधी ने घर मंगवाई थी कैसेट, दीपिका चिखालिया की बदली किस्मत
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
बिहार
बंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'
बंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
क्रिकेट
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
हेल्थ
Cancer In Kids: बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान
बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget