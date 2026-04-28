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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कभी-कभी तो ये डरावना लगता है..' पैप्स पर आखिर क्यों फूटा प्रीति जिंटा का गुस्सा, खुद किया खुलासा

'कभी-कभी तो ये डरावना लगता है..' पैप्स पर आखिर क्यों फूटा प्रीति जिंटा का गुस्सा, खुद किया खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन दिनों IPL में अपनी टीम पंजाब किंग्स की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.इसी बीच एक्ट्रेस ने पैपाराजी कल्चर के बारे में खुलकर बात की है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 28 Apr 2026 10:20 AM (IST)
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बॉलीवुड की डिंपल गर्ल यानी प्रीति जिंटा इन दिनों आईपीएल की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं. उनकी टीम ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया था. उसके बाद एक्ट्रेस को दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में माथा टेकते हुए देखा गया था. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान पैपराजी कल्चर के बारे में खुलकर बाती की.

साथ ही पैप्स की हरकतों पर नाराजगी जाहिर करती हुई भी नजर आईं. प्रीति जिंटा ने 27 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक इंटरैक्टिव सेशन रखा था. इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने इस दौरान पैपराजी के दखलअंदाजी के बारे में बात की, जो वो सेलेब्स की पर्सनल लाइफ में करते हैं.

पैप्स कल्चर पर प्रीति जिंटा ने की खुलकर बात

इस इंटरैक्टशन के दौरान एक फैन ने प्रीति जिंटा से पूछा कि उनके लिए शोहरत, प्राइवेसी और मन की शांती में से उन्हें सबसे ज्यादा क्या कुर्बान करना पड़ा?. इस पर एक्ट्रेस ने जो जवाब दिया वो काफी हैरान करने वाला था.


कभी-कभी तो ये डरावना लगता है..' पैप्स पर आखिर क्यों फूटा प्रीति जिंटा का गुस्सा, खुद किया खुलासा

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एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा,'मैंने इसे कभी कुर्बानी की तरह नहीं देखा, मैंने चीजों को वैसे ही अपनाना सीख लिया है जैसी वो हैं. मैं एक बहुत ही प्राइवेट पर्सनल हूं, इसलिए अब मेरी जिंदगी एक बड़े बैलेंसिंग एक्ट की तरह हो गई है. मुझे अपने फैंस से बात करना और उनके साथ फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है.लेकिन मीडिया और लोगों के साथ एक बाउंड्री बनाना भी जरूरी है.'

इस दौरान आगे बात करते हुए प्रीति जिंटा ने मेंशन किया,' मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग या मीडिया मेरे बच्चों की फोटो खींचें. ये मेरे लिए नॉन-नेगोशिएबल है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा,'मुझे बुरा लगता है जब लोग बिना पूछे फोटो खींचते हैं. अगर कोई तमीज से पूछे, तो मैं हमेशा ही कहती हूं, बशर्ते मैं फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में न हूं या किसी मंदिर में न हूं.'


कभी-कभी तो ये डरावना लगता है..' पैप्स पर आखिर क्यों फूटा प्रीति जिंटा का गुस्सा, खुद किया खुलासा

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प्रीति ने पैप्स कल्चर के बारे में बात करते हुए आगे कहा,'मुझे ये बिल्कल पसंद नहीं है कि पैपराजी मेरा पीछा करें ये अचानक कहीं से भी मेरे सामने कूद पड़ें. कभी-कभी तो ये डरावना लगता है. मैं जानती हूं कि आजकल के बहुत से एक्टर्स खुद पैपराजी को बुलाते हैं ताकि, वो खबरों में बने रहें. मैं उनकी जरूरत समझती हूं पर मेरा तरीका अलग है. इसलिए ये सब मुझे थोड़ा बेचैन कर देता है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा,'इवेंट्स पर उन्हें पैपराजी से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं. लेकिन जिम के बाहर या घर के पास छिपकर फोटों खींचना हद पार कर देना है. आखिर मैं भी इंसान हूं और मुझे भी शांति चाहिए.'

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Preity Zinta IPL 2026
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