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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'डेट फिक्स है...', जब सामंथा रुथ प्रभु ने बेबी प्लानिंग का किया था खुलासा, बच्चों को लेकर कही थी ये बात

'डेट फिक्स है...', जब सामंथा रुथ प्रभु ने बेबी प्लानिंग का किया था खुलासा, बच्चों को लेकर कही थी ये बात

सामंथा रुथ प्रभु ने एक पुराने इंटरव्यू में बेबी प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी टाइमलाइन पहले से तय थी. एक्ट्रेस ने बच्चों को लेकर बात भी की थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 07:05 PM (IST)
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सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी हालिया रिलीज ‘'मां इंटी बंगारम' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं दूसरी ओर उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर नई अटकलें भी तेज हो गई हैं. ये चर्चाएं तब और बढ़ीं जब उनके पति राज निदिमोरु के साथ एक सेलिब्रेशन के वीडियो वायरल हुए. हालांकि कपल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं एक बार एक्ट्रेस ने बेबी प्लानिंग पर खुलकर बात की थी.

जब सामंथा रुथ प्रभु ने की थी मदरहुड पर बात
स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी इस शादी से कई साल पहले, सामंथा ने बेबी प्लानिंग पर अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात की थी. 2018 में नागा चैतन्य से शादी के बाद जब उनसे बार-बार मदरहुड को लेकर सवाल किए गए, तो एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने और चैतन्य ने अपने पहले बच्चे को लेकर एक टाइमलाइन पहले से तय की थी. मजाकिया अंदाज में सामंथा ने कहा था, 'डेट फिक्स कर दी है. जैसे कि सब कुछ उसी डेट पर हो जाएगा. लेकिन नागा चैतन्य को लगता है कि ये बिल्कुल तय तारीख पर ही होगा.'

बच्चों को लेकर कही थी ये बात
इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, 'जब मेरे पास बच्चा होगा, वो मेरी पूरा यूनिवर्स होगा… मैं वर्किंग मदर्स का बहुत सम्मान करती हूं. जिनका बचपन अच्छा नहीं रहा होता, वे अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहती हैं. यही बात मेरे मन में भी है. इसलिए बच्चे के शुरुआती सालों में मैं पूरी तरह उसी पर ध्यान दूंगी.'

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सामंथा ने रखी थी ये शर्त
कुछ साल बाद, 'शाकुंतलम' के प्रमोशन के दौरान, प्रोड्यूसर नीलिमा गुना ने एक बातचीत का जिक्र किया जिससे उस समय सामंथा के प्लान के बारे में और जानकारी मिली. उनके अनुसार, एक्ट्रेस ने गुजारिश की थी कि फिल्म की शूटिंग एक तय समय में पूरी कर ली जाए क्योंकि वो उसके बाद अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देना चाहती थीं.

नीलिमा ने बताया, 'पिछले साल ही, जब मेरे पिता डायरेक्टर गुनाशेखर गारू और मैं 'शाकुंतलम' के लिए सामंथा के पास गए, तो उन्हें कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि अगर वो ये रोल करेंगी, तो शूटिंग इस साल जुलाई या अगस्त तक पूरी हो जानी चाहिए. उन्होंने मुझे बताया कि वो फैमिली प्लानिंग कर रही थीं. मां बनना चाहती थीं. उन्होंने मुझसे कहा कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद वो लंबा ब्रेक लेना चाहती हैं और अपनी फैमिली प्लान करना चाहती हैं.'

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लेकिन बता दें, सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य शादी के चार साल बाद 2021 में अलग हो गए. बाद में चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला से शादी की, जबकि सामंथा को दोबारा प्यार मिला और उन्होंने दिसंबर 2025 में फिल्ममेकर राज निदिमोरु से शादी की. 

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Published at : 21 Jun 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
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