CM विजय ही नहीं... फिल्मों की चमक छोड़ जनता की सेवा में उतरे ये 7 स्टार्स

स्मृति ईरानी ने साल 2000 में टीवी सीरियल 'आतिश' से शुरू की, लेकिन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई. हालांकि 2003 में वो बीजेपी से जुड़ी और 2004 में पहला चुनाव लड़ा. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ कर राजनीति पर ध्यान दिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम किया. हालांकि इतने साल दूर रहने के बाद वो फिर से अभिनय में कदम रख चुकी हैं.