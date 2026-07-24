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CM विजय ही नहीं... फिल्मों की चमक छोड़ जनता की सेवा में उतरे ये 7 स्टार्स

थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' को लेकर सुर्खियों हैं. हालांकि विजय के अलावा भी कई ऐसे कलाकार है, जिन्होंने राजनीति में आने के बाद अभिनय छोड़ दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jul 2026 02:55 PM (IST)
थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' को लेकर सुर्खियों हैं. हालांकि विजय के अलावा भी कई ऐसे कलाकार है, जिन्होंने राजनीति में आने के बाद अभिनय छोड़ दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

तमिलनाडु के सीएम और साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. इस फिल्म ने उनके फैंस और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. वहीं आखिर में उनके लास्ट डांस और उनके सफर की झलक ने हर किसी को भावुक कर दिया. हालांकि सिर्फ विजय ही नहीं हैं, जिन्होंने जनता की सेवा के लिए अभिनय को अलविदा कहा. साउथ और बॉलीवुड से भी कुछ कलाकारों ने अपने अभिनय को छोड़ राजनीति में कदम रखा. इसी बीच आइए उनके बारे में जानते हैं.

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थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई 2026 को रिलीज हुई. उन्होंने 1992 में 'नालाैया थीरपु' से एक्टिंग में कदम रखा था और कई शानदार फिल्मों से खास पहचान हासिल की. हालांकि 2024 में उन्होंने खुद की 'तमिझा वेत्री कझागम' (TVK) पार्टी बनाई और एक्टिंग से सन्यास ले लिया. इसी साल वो तमिलनाडु के सीएम बने और जनता के लिए काम कर रहे हैं.
थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई 2026 को रिलीज हुई. उन्होंने 1992 में 'नालाैया थीरपु' से एक्टिंग में कदम रखा था और कई शानदार फिल्मों से खास पहचान हासिल की. हालांकि 2024 में उन्होंने खुद की 'तमिझा वेत्री कझागम' (TVK) पार्टी बनाई और एक्टिंग से सन्यास ले लिया. इसी साल वो तमिलनाडु के सीएम बने और जनता के लिए काम कर रहे हैं.
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एम. जी. रामचंद्रन (MGR) ने 1936 में 'सती लीलावती' फिल्म से करियर की शुरुआत की थी. तब फिल्मों के साथ वो 1953 में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (DMK) पार्टी से जुड़े और 1972 में 'अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम' नाम की खुद की पार्टी बनाई. साल 1978 की फिल्म 'मधुरैयाई मीट्टा सुंदरपांडियन' से एक्टिंग को अलविदा कहने के बाद से उन्होंने जनता के लिए काम किया और 1987 में अंतिम सांस ली. 1
एम. जी. रामचंद्रन (MGR) ने 1936 में 'सती लीलावती' फिल्म से करियर की शुरुआत की थी. तब फिल्मों के साथ वो 1953 में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (DMK) पार्टी से जुड़े और 1972 में 'अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम' नाम की खुद की पार्टी बनाई. साल 1978 की फिल्म 'मधुरैयाई मीट्टा सुंदरपांडियन' से एक्टिंग को अलविदा कहने के बाद से उन्होंने जनता के लिए काम किया और 1987 में अंतिम सांस ली. 1
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1961 में जे. जयललिता ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में कदम रखा और 1965 की 'वेन्निरा आदाई' फिल्म में लीड रोल में नजर आईं. हालांकि 1980 की 'नाधियाई थेडी वंधा कदलू' उनकी आखिरी फिल्म थी. इसके बाद वो 1982 में एम. जी. रामचंद्रन की पार्टी से जुड़ी. उन्होंने कई सालों तक तमिलनाडु की सीएम बनकर जनता की सेवा की और 2016 में दुनिया को अलविदा कहा.
1961 में जे. जयललिता ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में कदम रखा और 1965 की 'वेन्निरा आदाई' फिल्म में लीड रोल में नजर आईं. हालांकि 1980 की 'नाधियाई थेडी वंधा कदलू' उनकी आखिरी फिल्म थी. इसके बाद वो 1982 में एम. जी. रामचंद्रन की पार्टी से जुड़ी. उन्होंने कई सालों तक तमिलनाडु की सीएम बनकर जनता की सेवा की और 2016 में दुनिया को अलविदा कहा.
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साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के दादा एन. टी. रामाराव (NTR) ने भी साल 1949 में 'मना देसम' से करियर की शुरुआत की, करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. लीड रोल के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म 'मेजर चंद्रकांत' 1993 में आई और उनकी बायोपिक 'श्रीनाथ कवी सार्वभौमुडु' भी 1993 में रिलीज हुईं. एक्टिंग छोड़ने से पहले उन्होंने 1982 में अपनी पार्टी 'तेलुगु देशम पार्टी' (TDP) बनाई और आंध्रप्रदेश के सीएम भी बने और 1996 में उनका निधन हो गया.
साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के दादा एन. टी. रामाराव (NTR) ने भी साल 1949 में 'मना देसम' से करियर की शुरुआत की, करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. लीड रोल के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म 'मेजर चंद्रकांत' 1993 में आई और उनकी बायोपिक 'श्रीनाथ कवी सार्वभौमुडु' भी 1993 में रिलीज हुईं. एक्टिंग छोड़ने से पहले उन्होंने 1982 में अपनी पार्टी 'तेलुगु देशम पार्टी' (TDP) बनाई और आंध्रप्रदेश के सीएम भी बने और 1996 में उनका निधन हो गया.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पिता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने 1969 में फिल्म 'साजन' से एक्टिंग में कदम रखा और 2018 में आई 'यमला पगला दीवाना फिर से' उनकी आखिरी फिल्म थी. 1990 में ही वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जहाजरानी मंत्री रहे. हालांकि अब वो तृणमूल कांग्रेस (TMC) से आसनसोल के लोकसभा सांसद हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पिता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने 1969 में फिल्म 'साजन' से एक्टिंग में कदम रखा और 2018 में आई 'यमला पगला दीवाना फिर से' उनकी आखिरी फिल्म थी. 1990 में ही वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जहाजरानी मंत्री रहे. हालांकि अब वो तृणमूल कांग्रेस (TMC) से आसनसोल के लोकसभा सांसद हैं.
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स्मृति ईरानी ने साल 2000 में टीवी सीरियल 'आतिश' से शुरू की, लेकिन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई. हालांकि 2003 में वो बीजेपी से जुड़ी और 2004 में पहला चुनाव लड़ा. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ कर राजनीति पर ध्यान दिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम किया. हालांकि इतने साल दूर रहने के बाद वो फिर से अभिनय में कदम रख चुकी हैं.
स्मृति ईरानी ने साल 2000 में टीवी सीरियल 'आतिश' से शुरू की, लेकिन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई. हालांकि 2003 में वो बीजेपी से जुड़ी और 2004 में पहला चुनाव लड़ा. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ कर राजनीति पर ध्यान दिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम किया. हालांकि इतने साल दूर रहने के बाद वो फिर से अभिनय में कदम रख चुकी हैं.
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जया प्रदा ने 1974 में तेलुगु फिल्म 'भूमि कोसम' से इंडस्ट्री में कदम रखा था. हालांकि 1994 में उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया. 1994 में वो तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी और 2004 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा में 2 बार सांसद बनी. इसके बाद उन्होंने 2019 में बीजेपी की सदस्यता ली और काम कर रही हैं.
जया प्रदा ने 1974 में तेलुगु फिल्म 'भूमि कोसम' से इंडस्ट्री में कदम रखा था. हालांकि 1994 में उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया. 1994 में वो तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी और 2004 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा में 2 बार सांसद बनी. इसके बाद उन्होंने 2019 में बीजेपी की सदस्यता ली और काम कर रही हैं.
Published at : 24 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
CM Vijay Jana Nayagan Movie

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