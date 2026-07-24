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CM विजय ही नहीं... फिल्मों की चमक छोड़ जनता की सेवा में उतरे ये 7 स्टार्स
थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' को लेकर सुर्खियों हैं. हालांकि विजय के अलावा भी कई ऐसे कलाकार है, जिन्होंने राजनीति में आने के बाद अभिनय छोड़ दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
तमिलनाडु के सीएम और साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. इस फिल्म ने उनके फैंस और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. वहीं आखिर में उनके लास्ट डांस और उनके सफर की झलक ने हर किसी को भावुक कर दिया. हालांकि सिर्फ विजय ही नहीं हैं, जिन्होंने जनता की सेवा के लिए अभिनय को अलविदा कहा. साउथ और बॉलीवुड से भी कुछ कलाकारों ने अपने अभिनय को छोड़ राजनीति में कदम रखा. इसी बीच आइए उनके बारे में जानते हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :CM Vijay Jana Nayagan Movie
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कुमार सम्भव जैनNews Editor
Opinion