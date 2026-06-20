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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा39 साल की उम्र में मां बनेंगी सामंथा रुथ प्रभु, वायरल फोटोज में दिखा बेबी बंप? फोटोज वायरल

39 साल की उम्र में मां बनेंगी सामंथा रुथ प्रभु, वायरल फोटोज में दिखा बेबी बंप? फोटोज वायरल

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy Rumors: सामंथा रुथ प्रभु की प्रेग्नेंसी की चर्चा जोरों पर हो रही है. एक्ट्रेस की वायरल फोटोज को देख बेबी बंप के दावे किए गए और फिर प्रेग्नेंसी के कयास लगाए गए.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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Samantha Ruth Prabhu Pregnancy Rumors: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है. हालांकि, हिंदी में रिलीज नहीं हुई. फिल्म तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिहाज से अच्छा खासा कलेक्शन कर गई. इसी बीच अब सामंथा रुथ प्रभु अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी प्रेग्नेंसी की चर्चा शुरू हो गई है. वायरल फोटोज में बेबी बंप का दावा किया जा रहा है. 

 
 
 
 
 
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सामंथा की वायरल हो रही फोटोज

दरअसल, 'मां इंटी बंगारम' का सक्सेस सेलिब्रेशन किया गया. सामंथा रुथ प्रभु भी इस केक कटिंग सेलिब्रेशन में पहुंचीं. इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इसमें उनका लुक कुछ ऐसा दिखा, जिसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें शुरू हो गई. फोटोज में एक्ट्रेस को स्काई ब्लू टी-शर्ट और ब्लू जीन्स में देखा गया. तस्वीरों में एक्ट्रेस का हल्का बेबी दिखने का दावा किया गया, जिसके बाद सामंथा के प्रेग्नेंसी की चर्चा शुरू हो गई.

 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu
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