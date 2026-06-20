39 साल की उम्र में मां बनेंगी सामंथा रुथ प्रभु, वायरल फोटोज में दिखा बेबी बंप? फोटोज वायरल
Samantha Ruth Prabhu Pregnancy Rumors: सामंथा रुथ प्रभु की प्रेग्नेंसी की चर्चा जोरों पर हो रही है. एक्ट्रेस की वायरल फोटोज को देख बेबी बंप के दावे किए गए और फिर प्रेग्नेंसी के कयास लगाए गए.
Samantha Ruth Prabhu Pregnancy Rumors: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है. हालांकि, हिंदी में रिलीज नहीं हुई. फिल्म तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिहाज से अच्छा खासा कलेक्शन कर गई. इसी बीच अब सामंथा रुथ प्रभु अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी प्रेग्नेंसी की चर्चा शुरू हो गई है. वायरल फोटोज में बेबी बंप का दावा किया जा रहा है.
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सामंथा की वायरल हो रही फोटोज
दरअसल, 'मां इंटी बंगारम' का सक्सेस सेलिब्रेशन किया गया. सामंथा रुथ प्रभु भी इस केक कटिंग सेलिब्रेशन में पहुंचीं. इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इसमें उनका लुक कुछ ऐसा दिखा, जिसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें शुरू हो गई. फोटोज में एक्ट्रेस को स्काई ब्लू टी-शर्ट और ब्लू जीन्स में देखा गया. तस्वीरों में एक्ट्रेस का हल्का बेबी दिखने का दावा किया गया, जिसके बाद सामंथा के प्रेग्नेंसी की चर्चा शुरू हो गई.