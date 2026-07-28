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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानहीं रही तेलुगु सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस पावला श्यामला, 75 साल की उम्र ली अंतिम सांस

नहीं रही तेलुगु सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस पावला श्यामला, 75 साल की उम्र ली अंतिम सांस

Pavala Shyamala Death: तेलुगु सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस पावला श्यामला का आज निधन हो गया है. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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तेलुगु फिल्मों की दिग्गज एक्ट्रेस पावला श्यामला का आज, 28 जुलाई की सुबह निधन हो गया है. हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही 75 साल की  की उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

पावला श्यामला का 75 की उम्र निधन
बता दें, इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई.  बताया जा रहा है कि वो कुछ समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं और हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने आधिकारिक तौर पर बताया कि मंगलवार, 28 जुलाई को  1:52 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. हालांकि, उनके अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी अभी जारी नहीं की गई है.

बता दें, श्यामला तीन दशकों से ज़्यादा समय से टॉलीवुड में सपोर्टिंग आर्टिस्ट रही हैं, लेकिन पिछले कुछ साल उनके लिए मुश्किल भरे रहे हैं. बुढ़ापे की बीमारियों से जूझते हुए और अपनी बीमार बेटी की देखभाल करते हुए गुजारा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था.

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सितारो ने की मदद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर 2025 में उन्हें और उनकी बेटी को उस जगह से जाने के लिए कहा गया था जहां वे रह रही थीं. पुलिस ने उन्हें कोई कठोर कदम उठाने से बचाया और एक चैरिटेबल होम में पहुंचाया.

2021 में, राज निदिमोरू और कृष्णा डीके ने सोशल मीडिया पर फैंस से एक्ट्रेस की मुश्किल हालत बताते हुए उनकी मदद करने की अपील की थी. पिछले कुछ सालों में, साई दुर्गा तेज, चिरंजीवी, पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स ने भी उन्हें मदद दी है.

बता दें, श्यामला 'गोलीमार', 'खड्गम', 'आंध्रावाला' और 'वर्षम' जैसी फिल्मों में कॉमेडी रोल करने के लिए जानी जाने लगी हैं. उन्होंने चिरंजीवी, प्रभास, जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स के साथ काम किया है. 2019 में रिलीज हुई 'मथु वदलारा' उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी. 

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Published at : 28 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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