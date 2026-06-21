फिल्मों के लिए बीच में छोड़ी पढ़ाई, फिर बनीं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं माधुरी दीक्षित

एक बार न्यूज24 को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. माधुरी दीक्षित ने आगे कहा था कि क्लास 12th के बाद उन्हें पहली फिल्म अबोध ऑफर हो गई थी.