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फिल्मों के लिए बीच में छोड़ी पढ़ाई, फिर बनीं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं और उनकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
माधुरी दीक्षित आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी शानदार एक्टिंग, बेहतरीन डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया है. करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माधुरी ने फिल्मों में करियर बनाने के लिए पढ़ाई के बीच में ही बड़ा फैसला लिया था. आइए जानते हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit
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