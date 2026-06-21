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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों के लिए बीच में छोड़ी पढ़ाई, फिर बनीं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं माधुरी दीक्षित

फिल्मों के लिए बीच में छोड़ी पढ़ाई, फिर बनीं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं और उनकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Jun 2026 04:27 PM (IST)
माधुरी दीक्षित आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं और उनकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

माधुरी दीक्षित आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी शानदार एक्टिंग, बेहतरीन डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया है. करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माधुरी ने फिल्मों में करियर बनाने के लिए पढ़ाई के बीच में ही बड़ा फैसला लिया था. आइए जानते हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

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माधुरी दीक्षित ने अपनी पढ़ाई मुंबई स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की थी. इसके बाद उन्होंने सथाए कॉलेज से बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया था. हालांकि उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी.
माधुरी दीक्षित ने अपनी पढ़ाई मुंबई स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की थी. इसके बाद उन्होंने सथाए कॉलेज से बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया था. हालांकि उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी.
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एक बार न्यूज24 को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. माधुरी दीक्षित ने आगे कहा था कि क्लास 12th के बाद उन्हें पहली फिल्म अबोध ऑफर हो गई थी.
एक बार न्यूज24 को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. माधुरी दीक्षित ने आगे कहा था कि क्लास 12th के बाद उन्हें पहली फिल्म अबोध ऑफर हो गई थी.
Published at : 21 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit

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