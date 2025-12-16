'वृषभ' का ट्रेलर आउट, देखकर लगा 'धुरंधर' के पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं कमाई के

साल 2025 मोहनलाल के लिए काफी खास रहा. इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक उन्होंने कई सफल फिल्में दीं. अब साल जाते-जाते मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार की अगली फिल्म 'वृषभ' भी आने वाली है.

फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें मोहनलाल का घातक एक्शन हीरो वाला रूप देखने को मिला है.

कैसा है 'वृषभ' का ट्रेलर

मोहनलाल की फिल्म का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिर से 'वृषभ' में मोहनलाल 'एल2 एम्पुरान' जैसा मारपीट वाला रोल करते दिखेंगे. ट्रेलर की शुरुआत में ही आइडिया लग जाता है कि ये दो जन्मों की कहानी है और वर्तमान की दुनिया में मोहनलाल के कैरेक्टर को उनका 'महाराज वृषभ' वाला कैरेक्टर क्रॉस कर रहा है.

ट्रेलर में जितना समझ आया उस हिसाब से महाराज वृषभ युद्ध वाले माहौल में हैं और उनके पुराने जन्म में शायद जो चीजें अधूरी रह गई होंगी उन्हें वो इस जन्म में पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि वो इस जन्म में किसलिए परेशान रहते हैं.

ट्रेलर देखकर एस एस राजामौली वाली 'मगाधीरा' जैसा कुछ-कुछ देखने को मिला है जहां पुराना और नया जन्म कहीं एक जगह जाकर मिल रहे हैं.

इसके अलावा, ट्रेलर में कई और चीजें हैं जो नई नहीं लगीं, बल्कि वो कहीं न कहीं देखी-सुनी सी लगीं. जैसे कहीं 'बाहुबली' जैसी भव्यता तो कहीं 'सालार' जैसी ग्रे दुनिया. कहीं-कहीं सिनेमैटोग्राफी और एक्शन 'एल2 एम्पुरान' जैसे लगे हैं. आप ट्रेलर यहां देख सकते हैं.

मोहनलाल घातक हो सकते हैं 'धुरंधर' के लिए?

इस साल मोहनलाल की 3 फिल्में आईं और तीनों बड़ी हिट हुईं. एल2 एम्पुरान, थुडारम और हृदयपूर्वम. इन तीनों बड़ी फिल्मों के बाद मोहलाल का स्टारडम जो पहले से ही बहुत बड़ा था और ज्यादा चमक गया है. ऐसे में 'वृषभा' अगर हिंदी दर्शकों को पसंद आती है तो हो सकता है कि इसके आने के बाद कमाई के बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की कमाई में असर पड़े.

'वृषभ' कब होगी रिलीज?

ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इसे मलयालम और हिंदी के अलावा कई दूसरी भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा यानी फिल्म पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस हिला सकती है. फिल्म में मोहनलाल के अलावा समरजीत लंकेश और नयन सारिका भी अहम रोल में हैं. फिल्म का डायरेक्शन नंदा किशोर ने किया है.