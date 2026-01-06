‘वाराणसी’ भारतीय सिनेमा की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसका निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक कुछ हफ़्ते पहले जारी किया गया था, और इस इवेंट के दौरान फिल्म के संगीतकार एमएम कीरावानी ने खुलासा किया था कि वाराणसी 2027 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फाइनली इस फिल्म की कंफर्म रिलीज डेट आ गई है. जानते हैं ये कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

‘वाराणसी’ कब होगी रिलीज?

एसएस राजामौली टॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ मिलकर ‘वाराणसी’ नाम से एक एक्शन फिल्म बना रहे हैं है, जो दुनिया भर में धूम मचा सकती है. बड़े बजट की यह फिल्म फिलहाल प्रोडक्शन फेज में है और इसमें प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं फैंस इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही इसकी रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली मेकर्स ने इसकी रिलीज की कंफर्म तारीख ल़ॉक कर दी है. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने 9 अप्रैल, 2027 को फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज की तारीख तय कर ली है. टीम फिल्म को श्री राम नवमी के खास मौके पर रिलीज करने की योजना बना रही है और जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनआउंसमेंट भी कर दी जाएगी.

भारी बजट में बन रही है ‘वाराणसी’

महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा, फिल्म में कई अन्य प्रमुख कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. केएल नारायण और एसएस कार्तिकेय इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं और खबरों के मुताबिक यह लगभग 1300 करोड़ रुपये के विशाल बजट पर बन रही है.

‘वाराणसी’ के टीजर को मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स

इससे पहले जारी किए गए टीज़र को सभी बाजारों में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिससे एसएस राजामौली की फिल्मों की भव्यता का पता चलता है. फिल्म का म्यूजिक एमएम कीरावानी ने तैयार किया है, जबकि स्क्रीनप्ले विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है. फिल्म पूरी तरह से आईमैक्स फॉर्मेट में शूट की जा रही है और इस कई भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा.