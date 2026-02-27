हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'उस्ताद भगत सिंह' के OTT राइट्स करोड़ों में बिके! रिलीज से पहले मेकर्स की बड़ी कमाई

Ustaad Bhagat Singh: पवन कल्याण की फिल्म ‘उस्ताद भगत सिंह’ के ओटीटी राइट्स रिलीज से पहले ही करोड़ों में बिक गए हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं.

27 Feb 2026 04:10 PM (IST)
पॉवरस्टार पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' एक धमाकेदार एक्शन ड्रामा है, जिसका निर्देशन हरिश शंकर कर रहे हैं. यह फिल्म 26 मार्च, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं. अब तक मेकर्स ने फिल्म के कुछ टीज़र और गाने रिलीज किए हैं, जिनसे इसकी कहानी और एक्शन का अंदाज देखने को मिला है.

रिलीज से पहले उस्ताद भगत सिंह’ की बड़ी कमाई
जहां फैंस फिल्म के अपकमिंग प्रमोशनल कंटेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं खबर है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स 80 करोड़ रुपये में बिक गए हैं. शुरू में डिजिटल राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदा था, लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स ने बेहतर ऑफर देकर पोस्ट-थिएटरल स्ट्रीमिंग राइट्स अपने नाम कर लिए. हालांकि, मेकर्स की तरफ से कुछ भी फिलहाल कंफर्म नहीं है. लेकिन अगर यह कीमत सही है, तो फिर यह एक रीजनल फिल्म के लिए बड़ी कामयाबी होगी.

 
 
 
 
 
फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स कर रहे हैं, हाल ही में मेकर्स ने फिल्म से पवन कल्याण का नया लुक शेयर किया. जिसमें वो स्टाइल में दिख रहे हैं और लोगों ने भी लुक पर काफी प्यार लुटाया है. पवन कल्याण के अलावा इस फिल्म में श्रीलीला और रश्मि खन्ना लीड एक्ट्रेसेस के रूप में हैं. वहीं संगीत का जिम्मा देबी श्री प्रसाद संभाल रहे हैं.
 
 
 
 
 
 
बता दें, इसके अलावा पवन कल्याण फिल्म PSPK 29 में नजर आने वाले हैं. यह एक हाई-प्रोफाइल तेलुगु राजनीतिक थ्रिलर है, जिसका निर्माण राम तल्लूरी की SRT एंटरटेनमेंट्स कर रही हैं और स्क्रिप्ट वक्कंथम वामसी ने लिखी है. फिल्म एक्शन और मनोरंजन से भरपूर है और बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है. फैंस पहले ही पवन कल्याण के दमदार किरदार और फिल्म के रोमांचक सस्पेंस को लेकर बेहद उत्साहित हैं.
 
Published at : 27 Feb 2026 04:10 PM (IST)
Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh
