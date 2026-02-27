‘उस्ताद भगत सिंह’ के OTT राइट्स करोड़ों में बिके! रिलीज से पहले मेकर्स की बड़ी कमाई

पॉवरस्टार पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' एक धमाकेदार एक्शन ड्रामा है, जिसका निर्देशन हरिश शंकर कर रहे हैं. यह फिल्म 26 मार्च, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं. अब तक मेकर्स ने फिल्म के कुछ टीज़र और गाने रिलीज किए हैं, जिनसे इसकी कहानी और एक्शन का अंदाज देखने को मिला है.

रिलीज से पहले उस्ताद भगत सिंह’ की बड़ी कमाई

जहां फैंस फिल्म के अपकमिंग प्रमोशनल कंटेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं खबर है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स 80 करोड़ रुपये में बिक गए हैं. शुरू में डिजिटल राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदा था, लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स ने बेहतर ऑफर देकर पोस्ट-थिएटरल स्ट्रीमिंग राइट्स अपने नाम कर लिए. हालांकि, मेकर्स की तरफ से कुछ भी फिलहाल कंफर्म नहीं है. लेकिन अगर यह कीमत सही है, तो फिर यह एक रीजनल फिल्म के लिए बड़ी कामयाबी होगी.