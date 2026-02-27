PM Modi को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रिसेप्शन के लिए किया इन्वाइट? तस्वीरें हुईं वायरल
रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के संग 26 फरवरी को सात फेरे लिए. अब 4 मार्च को इस कपल का हैदराबाद में रिसेप्शन होने वाला है. ऐसे में दोनों ने पीएम मोदी को अपने रिसेप्शन के लिए इंवाइट किया है.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना गुरुवार यानी 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं. इस कपल ने बेहद ही प्राइवेट सेरेमनी में शादी की और अब 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन देंगे. इसी बीच सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरोंडा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संग तस्वीरें वायरल हो रही है.
दऱअसल, कपल ने पीएम मोदी और अमित शाह को रिसेप्शन में आने के लिए इन्वाइट किया है. वायरल तस्वीरों में रश्मिका और विजय पीएम के संग बैठकर बातचीत करते दिख रहे हैं. इतना ही नहीं कपल ने पीएम मोदी को शॉल भी भेंट किया है.
पीएम मोदी ने रश्मिका और विजय को दी थी बधाई
आपको बता दें पीएम मोदी ने रश्मिका और विजय की शादी से पहले उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई भी दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा था,'माधवी और गोवर्धन राव देवरकोंडा जी, 26 फरवरी को होने वाले विजय और रश्मिका के विवाह समारोह में आपका निमंत्रण पाकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.देवरकोंडा और मंदाना परिवारों को इस हार्दिक और शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई. यह विजय और रश्मिका के जीवन में एक नए, खूबसूरत अध्याय की शुरुआत है.'
The #VIROSH Jodi personal Invitation 🤩@TheDeverakonda & @iamRashmika personally met Hon'ble Prime Minister @narendramodiji invited for the grand reception in Hyderabad ❤️❤️✨#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #ViRoshWedding pic.twitter.com/Y23v5XduyD— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 27, 2026
उन्होंने आगे लिखा,'विजय और रश्मिका दोनों ही फिल्मों में स्क्रिप्ट के लिए नए नहीं हैं. लेकिन उनके वास्तविक जीवन का ये दिव्य रूप से रचा गया अध्याय, जो प्रेम और स्नेह से भरा है, निश्चित रूप से उनके द्वारा सिल्वर स्क्रीन पर रचे गए जादू को भी मात देगा. प्रेम और समझदारी के साथ, वे जिम्मेदारियों को साझा करें. एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करें, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे साथी बनकर जीवन की यात्रा करें. इस शुभ अवसर पर कपल और उनके परिवारों को मेरी शुभकामनाएं. सादर.' रिपोर्ट के अनुसार रश्मिका और विजय के रिसेप्शन में साउथ के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स के शामिल होने की भी खबरें हैं.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें:-Shiv-Parvati Coded: शिव-पार्वती जैसा हुआ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का शाही संगम, अरावली की वादियां बनी गवाह
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL