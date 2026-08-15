सीएम विजय की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में तृषा को देख भडके यूजर्स, बोले- पत्नी कहां हैं

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासीएम विजय की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में बन ठन कर पहुंची थीं तृषा, यूजर्स बोले- पत्नी कहां है

सीएम विजय की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में बन ठन कर पहुंची थीं तृषा, यूजर्स बोले- पत्नी कहां है

Independence Day 2026: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा फहराया. इस दौरान एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी वहां मौजूद थीं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Aug 2026 01:48 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलापति विजय ने 15 अगस्त को चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया. इस खास मौके पर उनके माता-पिता भी मौजूद रहे. वहीं, समारोह में साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी नजर आईं, जो विजय के माता-पिता के साथ बैठी दिखाई दीं.

थलापति विजय को सैल्यूट करती दिखीं तृषा कृष्णन
पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा तृषा कृष्णन की ही हो रही है. स्वतंत्रता दिवस समारोह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री थलापति विजय तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं, जबकि तृषा कृष्णन उन्हें सैल्यूट करती दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, इस दौरान उनकी नजरें लगातार विजय पर टिकी रहीं.

कैसा है तृषा कृष्णन का लुक?
कार्यक्रम में तृषा कृष्णन पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर पहुंचीं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने बालों में गजरा भी लगाया हुआ था, जिसने उनके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा दिए. सादगी और एलिगेंस से भरे उनके इस लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने अपने इस लुक को मिनिमल मेकअप के साथ पूरा किया, जिसने उनकी सादगी और खूबसूरती को और भी निखार दिया.

बीवी-बच्चे भाड़ में जाएं...
इस वायरल वीडियो पर फैंस तरहत-तरह की प्रतिक्रियां दे रहे हैं. एक ने लिखा, 'बीवी-बच्चे भाड़ में जाएं, इनकी पर्सनल लाइफ को सीरियसली मत लो.' दूसरे ने लिखा, 'तलाक के मामले का क्या हुआ?' एक लिखते हैं, 'इसके लिए उनके माता-पिता भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं.' एक ने लिखा, 'आज़ादी के दिन ऐसा करने के लिए विजय के माता-पिता को शर्म आनी चाहिए.' 

सीएम विजय की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में बन ठन कर पहुंची थीं तृषा, यूजर्स बोले- पत्नी कहां है

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संगीता सोरनालिंगम ने वापस ली तलाक की अर्जी
बता दें कि विजय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, हाल ही में उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है. दोनों पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे. उनकी 27 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी. संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और वो उनसे तलाक लेना चाहती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है.

थलपति विजय से कैसे जुड़ा तृषा कृष्णन का नाम?
विजय की पत्नी के तलाक की अर्जी के बाद से ही तृषा का नाम लगातार सुपरस्टार के साथ जोड़ा जा रहा है. इसके बाद दोनों को कई इवेंट्स में साथ देखा गया, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और भी तेज हो गईं. बता दें कि तृषा कृष्णन सीएम विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने विजय की फैमिली से भी मुलाकात की थी. 

थलपति विजय-तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम
बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है.

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Published at : 15 Aug 2026 01:48 PM (IST)
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Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
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