‘मुझे अप्रोच नहीं किया गया’, ललित मोदी ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री की खबर को बताया फेक

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है. शो को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं शो के लिए कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं. ललित मोदी को लेकर भी खबरे सामने आई थी कि वो शो में नजर आएंगे. हालांकि, अब ललित मोदी ने इन खबरों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है.

बिग बॉस 20 में एंट्री की खबर को ललित मोदी ने बताया फेक

ललित मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'फेक न्यूज. मुझे 'बिग बॉस 20' के लिए अप्रोच नहीं किया गया है. मैं 'बिग बॉस 20' में हिस्सा नहीं ले रहा हूं और न ही ऐसा करने का मेरा कोई इरादा है. हैरानी की बात है कि बिना संबंधित व्यक्ति से पूछे पूरी तरह बनाई गई खबर भी न्यूज बन जाती है.'

बिजनेसमैन ने अपने वकीलों हिरानी एंड एसोसिएट्स की ओर से भेजा गया कानूनी नोटिस भी शेयर किया, जिसमें खबर चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और पब्लिकेशन्स को चेतावनी दी गई है. ललित मोदी ने तंज कसते हुए कहा, 'शायद अगली बार खबर पब्लिश करने से पहले उसे वेरिफाई कर लें.'

ये भी पढे़ंः सोहेल खान के बदले लुक पर ट्रोलिंग देख भड़के अश्मित पटेल, दिया करारा जवाब

FAKE NEWS. PERIOD.



I have NOT been approached for Bigg Boss 20.

I am NOT participating in Bigg Boss 20.

And I have NO intention of doing so.



Amazing how a completely fabricated story can become “news” without anyone bothering to ask the person concerned.



My lawyers have issued… pic.twitter.com/DUQZUbqUYn — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) August 14, 2026

ललित मोदी के वकीलों की ओर से भेजे गए नोटिस में उन खबरों को लेकर सफाई दी गई, जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें 'बिग बॉस 20' के लिए साइन किया गया है. नोटिस में साफ कहा गया, 'हमारे क्लाइंट स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये खबरें झूठी, बेबुनियाद हैं. हमारे क्लाइंट से शो के प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स या चैनल ने संपर्क नहीं किया है. न ही किसी व्यक्ति को उनकी ओर से इस शो के बारे में बात करने की अनुमति दी गई है.'

कब से आएगा 'बिग बॉस 20'

इस हफ्ते 'बिग बॉस 20' का पहला ट्रेलर सामने आया, जिसमें होस्ट सलमान खान ने शो में एक नया ट्विस्ट बताया. इस बाृर कंटेस्टेंट्स को एक एक्स्ट्रा ‘जीवनदान’ (लाइफलाइन) मिलने वाला है. 'बिग बॉस 20' का प्रीमियर 6 सितंबर को कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर होगा.

इन नामों की हो रही चर्चा

शो के लिए निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी, करण पटेल और जन्नत जुबैर जैसे सितारों के मान सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. हालांकि मेकर्स की तरफ से कंटेस्टेंट के नामों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

ये भी पढ़ेंः सनी देओल बनना चाहते थे फॉर्मूला 1 रेसर, पिता के डर की वजह से छोड़ा सपना