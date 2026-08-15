स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘मुझे अप्रोच नहीं किया गया’, ललित मोदी ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री की खबर को बताया फेक

‘मुझे अप्रोच नहीं किया गया’, ललित मोदी ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री की खबर को बताया फेक

बिजनेसमैन ललित मोदी को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि वो शो 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाले हैं. अब उन्होंने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें शो के लिए अप्रोच नहीं किया गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है. शो को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं शो के लिए कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं. ललित मोदी को लेकर भी खबरे सामने आई थी कि वो शो में नजर आएंगे. हालांकि, अब ललित मोदी ने इन खबरों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है.

बिग बॉस 20 में एंट्री की खबर को ललित मोदी ने बताया फेक
ललित मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'फेक न्यूज. मुझे 'बिग बॉस 20' के लिए अप्रोच नहीं किया गया है. मैं 'बिग बॉस 20' में हिस्सा नहीं ले रहा हूं और न ही ऐसा करने का मेरा कोई इरादा है. हैरानी की बात है कि बिना संबंधित व्यक्ति से पूछे पूरी तरह बनाई गई खबर भी न्यूज बन जाती है.'

बिजनेसमैन ने अपने वकीलों हिरानी एंड एसोसिएट्स की ओर से भेजा गया कानूनी नोटिस भी शेयर किया, जिसमें खबर चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और पब्लिकेशन्स को चेतावनी दी गई है. ललित मोदी ने तंज कसते हुए कहा, 'शायद अगली बार खबर पब्लिश करने से पहले उसे वेरिफाई कर लें.'

ये भी पढे़ंः सोहेल खान के बदले लुक पर ट्रोलिंग देख भड़के अश्मित पटेल, दिया करारा जवाब

ललित मोदी के वकीलों की ओर से भेजे गए नोटिस में उन खबरों को लेकर सफाई दी गई, जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें 'बिग बॉस 20' के लिए साइन किया गया है. नोटिस में साफ कहा गया, 'हमारे क्लाइंट स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये खबरें झूठी, बेबुनियाद हैं. हमारे क्लाइंट से शो के प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स या चैनल ने संपर्क नहीं किया है. न ही किसी व्यक्ति को उनकी ओर से इस शो के बारे में बात करने की अनुमति दी गई है.'

कब से आएगा 'बिग बॉस 20' 
इस हफ्ते 'बिग बॉस 20' का पहला ट्रेलर सामने आया, जिसमें होस्ट सलमान खान ने शो में एक नया ट्विस्ट बताया. इस बाृर कंटेस्टेंट्स को एक एक्स्ट्रा ‘जीवनदान’ (लाइफलाइन) मिलने वाला है. 'बिग बॉस 20' का प्रीमियर 6 सितंबर को कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर होगा.

इन नामों की हो रही चर्चा
शो के लिए निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी, करण पटेल और जन्नत जुबैर जैसे सितारों के मान सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. हालांकि मेकर्स की तरफ से कंटेस्टेंट के नामों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

ये भी पढ़ेंः सनी देओल बनना चाहते थे फॉर्मूला 1 रेसर, पिता के डर की वजह से छोड़ा सपना

और पढ़ें
Published at : 15 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Lalit Modi Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
‘मुझे अप्रोच नहीं किया गया’, ललित मोदी ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री की खबर को बताया फेक
‘मुझे अप्रोच नहीं किया गया’, ललित मोदी ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री की खबर को बताया फेक
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: वसुधा ने खोला चंद्रिका का राज, गंगा के सामने आया नया मुश्किल चैलेंज
वसुधा ने खोला चंद्रिका का राज, गंगा के सामने आया नया मुश्किल चैलेंज
टेलीविजन
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में ललित मोदी की एंट्री? 16 साल बाद इंडिया होगी वापसी
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में ललित मोदी की एंट्री? 16 साल बाद इंडिया होगी वापसी
टेलीविजन
TMKOC: माधवी के अचार में कांच का टुकड़ा, असित मोदी का फैंस को सरप्राइज
TMKOC: माधवी के अचार में कांच का टुकड़ा, असित मोदी का फैंस को सरप्राइज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
मध्य प्रदेश
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
क्रिकेट
'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget