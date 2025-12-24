The Raja Saab Vs Jana Nayakan, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर होगी किसकी धाकड़ ओपनिंग? देखें प्रीडिक्शन
The Raja Saab Vs Jana Nayakan Prediction: 'द राजा साब' का सामना बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'जन नायकन' से होने वाला है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.
जनवरी 2026 में कई मोस्ट अवेटेड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. इस लिस्ट में कई साउथ फिल्मों का नाम भी शुमार है. 9 जनवरी 2026 को प्रभास की 'द राजा साब' बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' से होगा. ये दोनों फिल्में हिंदी में भी स्क्रीन्स पर दस्तक देगी. आइए जानते हैं 'द राजा साब' और 'जन नायकन' में से कौन सी फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग करेगी.
'द राजा साब' हिंदी बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
- 'द राजा साब' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ये एक कॉमेडी-हॉरर फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में दिखाई देंगे.
- प्रभास की फैन फॉलोविंग सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं.
- इसके अलावा 'द राजा साब' में संजय दत्त भी नजर आएंगे. ऐसे में ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर सकती है.
- पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5 से 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.
'जन नायकन' ('जन नेता') हिंदी बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
- थलापति विजय स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा 'जन नायकन' भी 'द राजा साब' के साथ रिलीज होगी.
- 'जन नायकन' थलापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म है.
- मेकर्स ने फिल्म का हिंदी टाइटल 'जन नेता' रखा है जिसमें बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी होंगे.
- ऐसे में 'द राजा साब' की तरह 'जन नेता' को लेकर भी नॉर्थ इंडिया के दर्शक एक्साइटेड हैं.
- पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'जन नेता' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1.50 से 3 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.
ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
प्रीडिक्शन के आंकड़ों के हिसाब से ओपनिंग डे पर 'द राजा साब' धमाका करने वाली है. प्रभास की फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय की फिल्म 'जन नेता' से कई गुना ज्यादा कलेक्शन कर सकती है.
