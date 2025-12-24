हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Raja Saab Vs Jana Nayakan, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर होगी किसकी धाकड़ ओपनिंग? देखें प्रीडिक्शन

The Raja Saab Vs Jana Nayakan Prediction: 'द राजा साब' का सामना बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'जन नायकन' से होने वाला है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Dec 2025 11:16 PM (IST)
जनवरी 2026 में कई मोस्ट अवेटेड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. इस लिस्ट में कई साउथ फिल्मों का नाम भी शुमार है. 9 जनवरी 2026 को प्रभास की 'द राजा साब' बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' से होगा. ये दोनों फिल्में हिंदी में भी स्क्रीन्स पर दस्तक देगी. आइए जानते हैं 'द राजा साब' और 'जन नायकन' में से कौन सी फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग करेगी.

'द राजा साब' हिंदी बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

  • 'द राजा साब' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ये एक कॉमेडी-हॉरर फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में दिखाई देंगे.
  • प्रभास की फैन फॉलोविंग सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं.
  • इसके अलावा 'द राजा साब' में संजय दत्त भी नजर आएंगे. ऐसे में ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर सकती है.
  • पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5 से 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.

'जन नायकन' ('जन नेता') हिंदी बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

  • थलापति विजय स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा 'जन नायकन' भी 'द राजा साब' के साथ रिलीज होगी.
  • 'जन नायकन' थलापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म है.
  • मेकर्स ने फिल्म का हिंदी टाइटल 'जन नेता' रखा है जिसमें बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी होंगे.
  • ऐसे में 'द राजा साब' की तरह 'जन नेता' को लेकर भी नॉर्थ इंडिया के दर्शक एक्साइटेड हैं.
  • पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'जन नेता' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1.50 से 3 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.

ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
प्रीडिक्शन के आंकड़ों के हिसाब से ओपनिंग डे पर 'द राजा साब' धमाका करने वाली है. प्रभास की फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय की फिल्म 'जन नेता' से कई गुना ज्यादा कलेक्शन कर सकती है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 24 Dec 2025 11:08 PM (IST)
Prabhas The Raja Saab The Raja Saab Vs Jana Nayakan Jana Nayakan
