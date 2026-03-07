हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी

Thalapathy Vijay: थलपति विजय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच विजय ने इंटरनेशनल वूमेंस डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस पर खुल कर बात करते हुए जनता से अपील की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार और पॉलिटीशियन थलपति विजय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है. हाल ही में खबर सामने आई है कि उनकी पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है. इस खबर के बाद से सोशल मीडिया और फैंस के बीच कई तरह की बातें होने लगी. इसी बीच शनिवार को तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की ओर से महाबलीपुरम (मामल्लापुरम) में आयोजित इंटरनेशनल वूमेंस डे कार्यक्रम में विजय ने इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर बात की. अपने भाषण में उन्होंने अपने समर्थकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनके निजी जीवन को लेकर कोई चिंता न करें.

महिला दिवस पर विजय ने किया वादा

विजय ने इस कार्यक्रम में कहा, 'मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए दुखी हो रहे हैं और आपको दुखी देखकर मुझे भी तकलीफ होती है. इन समस्याओं को मैं खुद संभाल लूंगा, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए.' इसके अलावा उन्होंने राजनीति से जुड़े कई ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी को आने वाली विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन मिलता है, तो महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी. इनमें हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद, युवतियों की शादी के समय एक सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी और सभी परिवारों को छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है.

दूसरी एक्ट्रेस के साथ है विजय का संबंध 

एएनआई के मुताबिक, विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में तलाक की याचिका दाखिल की है. संगीता ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले के अंतिम फैसले तक उन्हें चेन्नई स्थित अपने ससुराल में रहने की अनुमति दी जाए क्योंकि उनके पास भारत में कोई दूसरा घर नहीं है. संगीता ने यह आरोप भी लगाया है कि उनका एक एक्ट्रेस के साथ संबंध है. इसी बीच उन्हें तृषा कृष्णन के साथ एक रिसेप्शन में देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई है. बता दें, विजय और संगीता की शादी अगस्त 1999 में हुई थी और उनके दो बच्चे जेसन संजय और दिव्या साशा हैं. फिल्मों की बात करें, तो विजय जल्द ही अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' में नजर आएंगे, जिसके बाद वह पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देने वाले हैं.

Published at : 07 Mar 2026 09:25 PM (IST)
Thalapathy Vijay 'South Cinema'
