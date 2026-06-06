पहाड़ जैसा कलेक्शन, 11 हफ्तों का थिएट्रिकल रन, फिर भी 'पुष्पा 2' को मात नहीं दे पाई 'धुरंधर 2

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Vs Puspa 2: पहाड़ जैसा कलेक्शन, 11 हफ्तों का थिएट्रिकल रन, फिर भी 'पुष्पा 2' को क्यों मात नहीं दे पाई 'धुरंधर 2'?

Dhurandhar 2 Vs Puspa 2: पहाड़ जैसा कलेक्शन, 11 हफ्तों का थिएट्रिकल रन, फिर भी 'पुष्पा 2' को क्यों मात नहीं दे पाई 'धुरंधर 2'?

Dhurandhar 2 Vs Puspa 2: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 78 दिन गुजारने के बाद भी थिएटर में 65 दिन टिकी पुष्पा 2 से घरेलू बाजार में कमाई के मामले में पीछे रह गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 ने सिनेमाघरों में 19 मार्च को दस्तक दी थी तब से ये फिल्म न केवल चर्चा में बनी हुई है बल्कि इस दौरान इसने इतनी भयंकर कमाई कर डाली है कि हर कोई हैरान रह गया है. इतना ही नहीं अपने 11 हफ्तों के थिएट्रिकल रन के दौरान इसने बॉलीवुड की सभी फिल्मों को धूल चटा दी. लेकिन ये अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को मात नहीं दे पाई.

धुरंधर 2 नहीं तोड़ पाई पुष्पा 2 का रिकॉर्ड
धुरंधर 2 ने 11 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर भरभरकर नोट कमाए हैं. जहां इसने घरेलू बाजार में इस दौरान 1149.02 करोड़ की नेट कमाई की और 1375.11 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया तो वहीं इस स्पाई थ्रिलर दुनिया भर में 18सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. यहां तक कि ये बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है. वहीं इसने वर्ल्डवाइड भी दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है लेकिन घरेलू बाजार में ये एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी पुष्पा 2 को टस से मस नहीं कर पाई है.

बता दें कि सिनेमाघरों में 65 दिन चली पुष्पा 2 ने भारत में 1234.10 करोड़ की नेट कमाई की थी जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1471.10 करोड़ रुपये रहा था.

ये भी पढ़ें:-HJTIHH BO Day 1:बॉक्स ऑफिस पर चला 'है जवानी तो इश्क होना है' का जादू, 5 फिल्मों को रौंद बनाया तगड़ा रिकॉर्ड , जानें- कलेक्शन

धुरंधर 2 क्यों पुष्पा 2 से पिछड़ी
धुंधार कमाई के बावजूद धुरंधर 2 के भारत में पुष्पा 2 से पिछड़ने की कई वजहे हैं. दरअसल ये फिल्म हिंदी बेल्ट में तो खूब चली लेकिन साउथ में ये उतना ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर पाई. जबकि पुष्पा 2 ने साउथ के साथ ही हिंदी वर्जन में भी खूब धमाल मचाया.  

धुरंधर 2 ओटीटी पर हुई रिलीज
वैसे धुरंधर 2 का क्रेज 11 हफ्तों तक रहा है जो कोई मामूली बात नहीं है. आज के दौर में जब फिल्में दो हफ्ते भी बमुश्किल थिएटर में निकाल पाती हैं वहां धुरंधुर ने लागातर 78 दिनों तक कमाई का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. हालांकि अब इसकाथिएट्रिकल सफर खत्म हो गया है. वहीं ये फिल्म अब ओटीटी पर डेब्यू कर चुकी है. इसे जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:-Peddi BO Day 2: राम चरण की 'पेद्दी' ने दूसरे दिन भी मचाया तहलका, धुआंधार कर डाली कमाई, बस चार करोड़ और कमाते ही बना देगी बड़ा रिकॉर्ड

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Published at : 06 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
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