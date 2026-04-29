यश की 'टॉक्सिक' की रिलीज क्यों हुई पोस्टपोन? सामने आई ये बड़ी वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडToxic Release Date Postponed: 'टॉक्सिक' की रिलीज पोस्टपोन, यश ने बताया- क्यों 4 जून को रिलीज नहीं होगी फिल्म

Toxic Release Date Postponed: 'टॉक्सिक' की रिलीज पोस्टपोन, यश ने बताया- क्यों 4 जून को रिलीज नहीं होगी फिल्म

Toxic Release Date Postponed: यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर टल गई है. यश ने खुद इसकी वजह बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 01:48 PM (IST)
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केजीएफ स्टार यश की ‘टॉक्सिक’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म पहले 19मार्च को ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर 2’ के साथ क्लैश करने वाली थी लेकिन मेकर्स ने ग्लोबल टेंशन का हवाला देते गुए इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी. इसके बाद कहा गया कि ये फिल्म सेनमाघरों में 4 जून को रिलीज होगी लेकिन अब एक बार फिर इसकी रिलीज डेट टाल दी गई है. वहीं यश ने खुद इसकी वजह का खुलासा किया है.

टॉक्सिक की रिलीज फिर से पोस्टपोन्ड?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक  बुधवार को केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने अनाउंसमेट कि की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की रिलीज डेट रीशेड्यूल की गई है. यह फिल्म, जो पहले 4 जून, 2026 को रिलीज होने वाली थी, अब विश्व भर के सिनेमाघरों में एक नई तारीख को रिलीज होगी, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी.

टॉक्सिक की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड होने पर क्या बोले मेकर्स
बता दें कि ये दूसरी बार है जब फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ी है. पहले फिल्म को 19 मार्च को वर्ल्डवाइड  सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था और इस दौरान यह रणवीर सिंह की आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 से टकराने वाली थी. हालांकि, ईरान-इजराइल संघर्ष के मीडिल ईस्ट की टेंशन के  चलते फिल्म की रिलीज डेट 19 मार्च से बढ़ाकर 4 जून कर दी गई, जिससे क्लैश टल गया था.  

फिल्म को दोबारा पोस्टपोन्ड करने के पीछे का कारण बताते हुए मेकर्स ने खुलासा किया कि ये फैसला सिनेमाकॉन में फिल्म के प्रदर्शन के बाद लिया गया है, “जहां इसे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रइंडस्ट्री के  स्टेकहोल्र्डर्स” से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला. बता दें कि फिल्म यश और गीतु मोहनदास ने लिखी है और इसका निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है.

यश ने देरी का कारण बताया
यश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोटेमेंट जारी कर फिल्म की देरी का कारण बताया और कहा कि वे जल्द ही "वर्ल्डवाइड लेवल पर रिलीज डेट" की घोषणा करेंगे. बयान में कहा गया है, "कुछ फिल्में हम बनाते हैं, और कुछ फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमें सिनेमा से प्यार क्यों हुआ. 'टॉक्सिक' ऐसी ही एक जर्नी रही है. सिनेमाकॉन में अपनी फिल्म का प्रदर्शन करना और ग्लोबल लेवल पर पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने हमारे उस विश्वास को और मजबूत किया है जो हम हमेशा से मानते आए हैं  कि यह फिल्म दुनिया भर में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की हकदार है."

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टॉक्सिक की शूटिंग हो चुकी है पूरी
यश ने आगे कहा, “टॉक्सिक की शूटिंग पूरी हो चुकी है और हम फिलहाल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनर शिर को फाइनल कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रिलीज़ की तारीख में बदलाव करने का निर्णय लिया है, पहले घोषित 4 जून को फिल्म रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि बाद में ग्लोबल लेवल पर तय तारीख पर रिलीज़ होगी.  टॉक्सिक जल्द ही दुनिया भर के सिनेमाघरों में आएगी.”

टॉक्सिक के बारे में
यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित, टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं.

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Published at : 29 Apr 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic' Toxic Rlelease Date
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