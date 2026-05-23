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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी

हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी

Congress Delhi Meeting: बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद इमरान मसूद, जैन समाज से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 May 2026 10:46 PM (IST)
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Congress Minority Department Meeting: दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एडवाइजरी काउंसिल की अहम बैठक हुई. जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत देशभर से आए 52 प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक को कांग्रेस की आगामी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद इमरान मसूद, जैन समाज से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, क्रिश्चियन समाज के प्रतिनिधि सांसद क्रिस्टोफर और सिख समाज से गुरदीप सप्पल समेत विभिन्न समुदायों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और कांग्रेस की राजनीति इसी संवैधानिक सोच पर आधारित है.

BJP-RSS की हिंदू मुस्लिम राजनीति खत्म होने वाली है

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा और आरएसएस की “हिंदू-मुस्लिम राजनीति” खत्म होने वाली है. क्योंकि देश में महंगाई और आर्थिक असमानता सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है. उन्होंने कहा कि अब देश की असली लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच होगी, जबकि केंद्र सरकार जनता के आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटका रही है. 

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बैठक में देशभर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार और सामाजिक असुरक्षा के मुद्दों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई. अल्पसंख्यक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों ने विभिन्न राज्यों से जुड़े मामलों को उठाते हुए संगठित सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया.

अल्पसंख्यक एकजुट होकर कांग्रेस के मजबूत करें: इमरान प्रतापगढ़ी

इस बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में देशभर से 52 प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि बैठक में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर की गई और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा हुई.

इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “हमारी कोशिश है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करे और संविधान तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती मिले.”

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अब 6 जून को एक बड़ा जॉइंट कन्वेंशन आयोजित करने जा रही है. यह कन्वेंशन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग और शेड्यूल कास्ट विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होगा, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है. पार्टी इसे सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और आर्थिक मुद्दों को केंद्र में रखकर बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रही है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 23 May 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI CONGRESS DELHI
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