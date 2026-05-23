जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे

सड़क और रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर कुछ सेकंड बचाने की जल्दबाजी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका डरावना उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिल रहा है. यह वीडियो इतना खौफनाक है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. एक तरफ तेज रफ्तार से आती ट्रेन, दूसरी तरफ जाम में फंसे लोग और इसी बीच एक ऐसा फैसला, जिसने पूरे माहौल को चीख-पुकार में बदल दिया. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही और जिद का खतरनाक नतीजा है.

जाम के बीच मौत से टकराव

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर भारी जाम लगा हुआ है. लोग अपनी-अपनी गाड़ियों को किसी भी तरह आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसी दौरान दूर से ट्रेन का तेज हॉर्न सुनाई देता है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता. तभी एक ट्रक क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करता है. जैसे ही वह पटरी के बीच पहुंचता है, तेज रफ्तार ट्रेन सीधे उससे आकर भिड़ जाती है. टक्कर इतनी भयानक होती है कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ तहस-नहस हो जाता है.

समझ नहीं आता लोगों को इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है जो मौत के मुंह में खुद जा रहे हैं?



जान हथेली पर लिए घूमने वाले लोग पता नहीं बीमा कराकर आते हैं क्या? अरे भाई २ मिनट का सब्र नहीं है? अब हो गई न जल्दी? pic.twitter.com/4ua2MGFHXN — Anuj Agnihotri Swatntra (@swatntra_anuj) May 22, 2026

VIDEO में कैद हुआ खौफनाक पल

वीडियो में साफ नजर आता है कि ट्रेन लगातार हॉर्न बजा रही है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं. ट्रक धीरे-धीरे पटरी पार कर रहा होता है, तभी ट्रेन बिजली की रफ्तार से आती है और जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद धूल और धुएं का गुबार उठता है, और आसपास मौजूद लोग चीखते-चिल्लाते नजर आते हैं. यह दृश्य इतना भयावह है कि देखने वाले भी सन्न रह जाते हैं. कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं, तो कुछ दूर खड़े होकर इस हादसे को हैरानी से देखते रह जाते हैं.

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सोशल मीडिया पर बहस और गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के बीच बहस छिड़ गई. कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रॉसिंग पर गेट नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. वहीं कई यूजर्स ने सीधे तौर पर लोगों की लापरवाही और जिद को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना है कि अक्सर लोग जल्दबाजी में फाटक बंद होने से पहले ही निकलने की कोशिश करते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है. तो कई यूजर्स ने कहा कि इस क्रॉसिंग पर फाटक ही नहीं लगी है. हालांकि इस घटना की पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है. वीडियो को @swatntra_anuj नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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