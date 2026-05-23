हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे

जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर भारी जाम लगा हुआ है. लोग अपनी-अपनी गाड़ियों को किसी भी तरह आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 May 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

सड़क और रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर कुछ सेकंड बचाने की जल्दबाजी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका डरावना उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिल रहा है. यह वीडियो इतना खौफनाक है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. एक तरफ तेज रफ्तार से आती ट्रेन, दूसरी तरफ जाम में फंसे लोग और इसी बीच एक ऐसा फैसला, जिसने पूरे माहौल को चीख-पुकार में बदल दिया. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही और जिद का खतरनाक नतीजा है.

जाम के बीच मौत से टकराव

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर भारी जाम लगा हुआ है. लोग अपनी-अपनी गाड़ियों को किसी भी तरह आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसी दौरान दूर से ट्रेन का तेज हॉर्न सुनाई देता है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता. तभी एक ट्रक क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करता है. जैसे ही वह पटरी के बीच पहुंचता है, तेज रफ्तार ट्रेन सीधे उससे आकर भिड़ जाती है. टक्कर इतनी भयानक होती है कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ तहस-नहस हो जाता है.

VIDEO में कैद हुआ खौफनाक पल

वीडियो में साफ नजर आता है कि ट्रेन लगातार हॉर्न बजा रही है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं. ट्रक धीरे-धीरे पटरी पार कर रहा होता है, तभी ट्रेन बिजली की रफ्तार से आती है और जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद धूल और धुएं का गुबार उठता है, और आसपास मौजूद लोग चीखते-चिल्लाते नजर आते हैं. यह दृश्य इतना भयावह है कि देखने वाले भी सन्न रह जाते हैं. कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं, तो कुछ दूर खड़े होकर इस हादसे को हैरानी से देखते रह जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

सोशल मीडिया पर बहस और गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के बीच बहस छिड़ गई. कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रॉसिंग पर गेट नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. वहीं कई यूजर्स ने सीधे तौर पर लोगों की लापरवाही और जिद को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना है कि अक्सर लोग जल्दबाजी में फाटक बंद होने से पहले ही निकलने की कोशिश करते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है. तो कई यूजर्स ने कहा कि इस क्रॉसिंग पर फाटक ही नहीं लगी है. हालांकि इस घटना की पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है. वीडियो को @swatntra_anuj नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

Published at : 23 May 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: सड़क किनारे फूल बेचने वाला निकला जेंटलमैन, महिलाओं पर कही ऐसी बात कि इंटरनेट हो गया फैन
सड़क किनारे फूल बेचने वाला निकला जेंटलमैन, महिलाओं पर कही ऐसी बात कि इंटरनेट हो गया फैन
ट्रेंडिंग
ऊंट को देख होशियारी दिखा रहा था लड़का, ऐसी पड़ी लात कि मर गया अंदर का सुलेमानी कीड़ा, वीडियो वायरल
ऊंट को देख होशियारी दिखा रहा था लड़का, ऐसी पड़ी लात कि मर गया अंदर का सुलेमानी कीड़ा
ट्रेंडिंग
स्कूटी vs हाथी! आपसी टक्कर में टूटे गजराज के दांत, सड़क पर जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो वायरल
स्कूटी vs हाथी! आपसी टक्कर में टूटे गजराज के दांत, सड़क पर जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: ईरान के खिलाफ ट्रंप लेंगे अब तक का सबसे बड़ा फैसला? | US | Trump | Asim Munir
Abp Report | Iran US War | Inflation: मिडिल ईस्ट में जंग और भारत में 'तेल' की आग! | Crisis
Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
आईपीएल 2026
कौन हैं इमनजोत चहल, जिन्हें अचानक राजस्थान ने अपनी टीम में किया शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ
कौन हैं इमनजोत चहल, जिन्हें अचानक राजस्थान ने अपनी टीम में किया शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
PM मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
PM मोदी से मिले मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
ट्रेंडिंग
Video: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget