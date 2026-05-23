AI से बनी फेक तस्वीरों पर रुक्मिणी वसंत का फूटा गुस्सा, लीगल एक्शन लेने की दी धमकी

एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं, जिसके बाद रुक्मिणी ने इसपर चुप्पी तोड़ी हैं. ये तस्वीरें एआई से बनाई गई थी, जिसपर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कानूनी कारवाई की बात कही हैं. साथ ही पोस्ट शेयर कर लोगों को चेतावनी दी हैं.

रुक्मिणी ने दी चेतावनी

हाल ही में रुक्मिणी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'मेरी टीम और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ एआई से बनाई गई तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जिन्हें मेरा बताया जा रहा है. मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि ये तस्वीरें पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत हैं. इस तरह की एडिटेड और भ्रामक तस्वीरें बनाना और फैलाना बेहद गैरजिम्मेदाराना हरकत है और यह किसी की निजता का गंभीर उल्लंघन है. हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इन तस्वीरों को बनाने व फैलाने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी और साइबर क्राइम से जुड़ी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया ऐसी तस्वीरों को शेयर न करें और न ही इनके साथ किसी तरह की भागीदारी करें.'

My team and I have come across certain AI-generated images being circulated online claiming to be me.



I want to state clearly that these images are entirely fake and fabricated.



The creation and circulation of such manipulated content is deeply irresponsible and a serious… pic.twitter.com/8iitXTvFvT — rukmini (@rukminitweets) May 23, 2026

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पहले भी हुआ था ऐसा

हालांकि ये पहली बार जब रुक्मिणी साइबर क्राइम का शिकार हुई हैं. इससे पहले भी एक बार किसी व्यक्ति ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया था. साथ ही एक मोबाइल नंबर से कई लोगों को मैसेज किया था. इसके बाद रुक्मिणी ने कहा था कि 'मुझे जानकारी मिली है कि 9445893273 नंबर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति मेरा नाम लेकर लोगों से बात कर रहा है. मैं साफ कर देना चाहती हूं कि यह नंबर मेरा नहीं है. इस नंबर से आने वाले कॉल और मैसेज पूरी तरह फेक हैं. कृपया ऐसे मैसेज का जवाब ना दें.'

रुक्मिणी का वर्कफ्रंट

वहीं बात करें काम कि, तो वो कुछ समय पहले ही ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में नजर आई थीं. इसके अलावा वो जल्द ही यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' में नजर आएंगी, हालांकि इसकी रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई हैं. इस फिल्म में यश, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार होंगे. वहीं रुक्मिणी, जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की 'ड्रैगन' में भी दिखाई देंगी, जो 2027 में रिलीज होगी.

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