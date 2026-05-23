बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन एक बार फिर अपने रोमांटिक किरदार में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसने आते ही फैंस के बीच हलचल मचा दी है. फिल्म की कहानी में 90s का तड़का लगाया गया है, जिसने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती हैं मनीष पॉल की आवाज से, जहां वो कहते हैं 'ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने न पहले कभी देखी थी और न कभी सुनी थी.' इसके बाद कोर्ट में वरुण और उनकी पत्नी का किरदार निभा रही मृणाल खड़े होते है, जहां जज उनसे फिजिकल वायलेंस और मारने-पीटने का सवाल करते हैं. हालांकि, मृणाल कहती है कि वो (वरुण) मुझे बहुत प्यार करते हैं. तभी वरुण बताते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए और वो पापा बनना चाहते हैं. फिर वरुण एक क्लब में पूजा हेगड़े से मिलते हैं और उनकी दोस्ती आगे बढ़ती हैं.

हालांकि, कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब मृणाल आती है और वरुण को खुशखबरी देती है कि वो प्रेगनेंट हैं. उसके अगले ही पल पूजा भी वरुण को बताती हैं कि वो भी प्रेग्नेंट हैं, जिससे वरुण परेशान हो जाते हैं. इसके बाद वरुण और पूजा की शादी की बात चलती हैं, जहां मौनी रॉय उनकी नकली मां बनकर आती हैं. ट्रेलर का हर सीन इतना मजेदार और कॉमेडी से भरा हुआ है कि दर्शक अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाएंगे.

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फैंस के रिएक्शंस

कमेंट में भी फैंस इसपर खूब प्यार बरसाते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, 'वरुण धवन + डेविड धवन = मैजिक एंड एंटरटेनमेंट.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मौनी रॉय की एंट्री अनएक्सपेक्टेड थी.





वहीं एक यूजर ने लिखा, 'ट्रेलर देखकर पुरानी बॉलीवुड कॉमेडी याद आ गई.' दूसरे ने लिखा, 'मैं इस फिल्म को जल्द से जल्द देखना चाहती हूं क्योंकि सिर्फ ट्रेलर देखकर ही मेरी हंसी निकल गई.' इसके अलावा एक और ने इसे 'ब्लॉकबस्टर लोडिंग' बताया.







फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

बता दें कि 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. फिल्म को डेविड धवन ने ही लिखा और निर्देशित किया हैं. वहीं इसके निर्माता रमेश तौरानी हैं. खबरों के मुताबिक, ये फिल्म डेविड धवन की आखिरी फिल्म होने वाली हैं. फिल्म में वरुण, मृणाल और पूजा के अलावा राकेश बेदी, मौनी रॉय, मनीष पॉल, चंकी पांडे और जिम्मी शेरगिल जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

अगर आप भी कुछ शानदार और कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं. हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती हैं क्योंकि इसे साउथ एक्टर रामचरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' से कड़ी टक्कर मिलने वाली हैं, जो 4 जून को रिलीज हो रही हैं.

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