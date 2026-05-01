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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पेड्डी' की नई रिलीज डेट का ऐलान, पहलवान बनकर वरुण धवन और बॉबी देओल से भिड़ेंगे राम चरण

'पेड्डी' की नई रिलीज डेट का ऐलान, पहलवान बनकर वरुण धवन और बॉबी देओल से भिड़ेंगे राम चरण

Peddi Release Date Out: रामचरण की फिल्म 'पेड्डी' की नई रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है. हालांकि इसका मुकाबला वरुण धवन और बॉबी देओल में फिल्म से होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 May 2026 06:57 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि अब मेकर्स ने अपने दर्शकों को खुशखबरी दे दी है. हाल ही में राम चरण ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई और सभी बहुत एक्साइटेड हो गए है. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

राम चरण ने हाल ही में पोस्टर शेयर कर लिखा, 'पेड्डी से मिलिए 4 जून को. सिनेमाघरों में मिलते हैं...' बस फिर क्या था, इस ऐलान के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. खास बात है कि IPL 2026 के खत्म होते ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी बड़ी ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है. फिल्म में रामचरण एक पहलवान के किरदार में दिखाई देंगे, जो दर्शकों के लिए एक नया अनुभव होने वाला है. अपने किरदार के लिए राम चरण ने भी बहुत मेहनत की है और अपनी बॉडी को पहलवान की तरह बनाया है. 

 
 
 
 
 
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फिल्म के गाने हुए हिट 

इससे पहले फिल्म को 30 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, हालांकि इसकी रिलीज डेट को बदल दिया गया. फिल्म रिलीज से पहले इसके दो गाने 'चिकिरी चिकीरी' और 'रई रई रा रा' को भी बहुत पसंद किया गया है. दोनों ने यूट्यूब पर मिलियन में व्यूज बटोरे है और रिकॉर्ड बनाए है.

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फिल्म की दमदार टीम और स्टारकास्ट

पेड्डी को इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है, जिसमें रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. फिल्म को वृद्धि सिनेमा के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे बुची बाबू सना ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आने वाले है और फिल्म को वेंकटा सतीश किलारू प्रोड्यूस कर रहे है. साथ ही इसका मुकाबला वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की 'बंदर' से होगी, जो 5 जून को रिलीज होगी. इतनी बड़ी टीम और दमदार स्टारकास्ट के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है. 

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Published at : 01 May 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Peddi Release Date Peddi Movie
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