'दृश्यम 3' ने बिगाड़ा 'करुप्पू' का खेल, जानें शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने दिखाया दम

सिनेमाघरों में इन दिनों दो फिल्मों को बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ये कोई बॉलीवुड नहीं बल्कि तमिल और मलयालम की फिल्में हैं. पहली 'दृश्यम 3' और दूसरी 'करुप्पू' है. सूर्या स्टारर फिल्म रिलीज होने के साथ ही महज तीन दिनों में 100 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया था, लेकिन अब 'दृश्यम 3' की रिलीज के बाद से ही इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है. चलिए बताते हैं शनिवार के वीकेंड पर दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की.

'दृश्यम 3' तीसरे दिन 34 करोड़ के पार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 15.85 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी और दूसरे दिन 11.05 करोड़ की कमाई की थी.

- अब तीसरे दिन यानी कि सेटरडे को रात 8 बजे तक 8.05 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- शनिवार को 3,946 शोज मिले और 48.1% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.

- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 34.95 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' का 9वें दिन का कलेक्शन

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है और ये रिलीज के 9 दिन बाद भी कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) की कमाई की.

- वहीं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार 8वें दिन 7.80 करोड़ की कमाई की थी.

- अब 9वें दिन दूसरे शनिवार को फिल्म ने 7.87 करोड़ का बिजनेस किया है. इसके 3,826 शोज के लिए 38.3% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

- इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 129.52 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' के बारे में

बहरहाल, अगर 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' के बारे में बात की जाए तो 'करुप्पू' एक तमिल फेंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सूर्या के साथ ही एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने लीड रोल प्ले किया है. इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स बना दिए थे. ये सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग और वर्ल्डवाइड पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई थी.

'दृश्यम 3' के बारे में बात करें तो ये मोहनलाल की मलयालम फिल्म है. ये मोहनलाल की हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा सीक्वल है, जिसे वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है, जैसा कि बाकी फिल्मों को मिल चुका है. इसी फिल्म के नाम पर अजय देवगन स्टारर हिंदी में भी हिट फिल्म बनााई जा चुकी हैं.