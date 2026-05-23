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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 vs Karuppu BO: 'दृश्यम 3' ने बिगाड़ा 'करुप्पू' का खेल, जानें शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने दिखाया दम

Drishyam 3 vs Karuppu BO: 'दृश्यम 3' ने बिगाड़ा 'करुप्पू' का खेल, जानें शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने दिखाया दम

Drishyam 3 vs Karuppu BO: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों तमिल वर्सेज मलयालम देखने के लिए मिल रहा है. 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' के बीच कमाल की टक्कर देखने के लिए मिल रही है. चलिए बताते हैं किसने कितनी कमाई की.

By : राहुल यादव | Updated at : 23 May 2026 08:28 PM (IST)
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सिनेमाघरों में इन दिनों दो फिल्मों को बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ये कोई बॉलीवुड नहीं बल्कि तमिल और मलयालम की फिल्में हैं. पहली 'दृश्यम 3' और दूसरी 'करुप्पू' है. सूर्या स्टारर फिल्म रिलीज होने के साथ ही महज तीन दिनों में 100 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया था, लेकिन अब 'दृश्यम 3' की रिलीज के बाद से ही इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है. चलिए बताते हैं शनिवार के वीकेंड पर दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की.

'दृश्यम 3' तीसरे दिन 34 करोड़ के पार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 15.85 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी और दूसरे दिन 11.05 करोड़ की कमाई की थी.
- अब तीसरे दिन यानी कि सेटरडे को रात 8 बजे तक 8.05 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- शनिवार को 3,946 शोज मिले और 48.1% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.
- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 34.95 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू'  का 9वें दिन का कलेक्शन

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है और ये रिलीज के 9 दिन बाद भी कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) की कमाई की.
- वहीं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार 8वें दिन 7.80 करोड़ की कमाई की थी.
- अब 9वें दिन दूसरे शनिवार को फिल्म ने 7.87 करोड़ का बिजनेस किया है. इसके 3,826 शोज के लिए 38.3% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
- इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 129.52 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' के बारे में

बहरहाल, अगर 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' के बारे में बात की जाए तो 'करुप्पू' एक तमिल फेंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सूर्या के साथ ही एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने लीड रोल प्ले किया है. इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स बना दिए थे. ये सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग और वर्ल्डवाइड पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई थी.

'दृश्यम 3' के बारे में बात करें तो ये मोहनलाल की मलयालम फिल्म है. ये मोहनलाल की हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा सीक्वल है, जिसे वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है, जैसा कि बाकी फिल्मों को मिल चुका है. इसी फिल्म के नाम पर अजय देवगन स्टारर हिंदी में भी हिट फिल्म बनााई जा चुकी हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 23 May 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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