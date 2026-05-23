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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday BO Live: शनिवार को 'करुप्पू' ने दिया 'दृश्यम 3' को टक्कर, जानें 'चांद मेरा दिल' और बाकी फिल्मों का हाल

Saturday BO Live: शनिवार को 'करुप्पू' ने दिया 'दृश्यम 3' को टक्कर, जानें 'चांद मेरा दिल' और बाकी फिल्मों का हाल

Saturday Box office Collection Live: शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू', 'दृश्यम 3' को जोरदार टक्कर दे रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं सेटरडे को किस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

By : राहुल यादव | Updated at : 23 May 2026 06:01 PM (IST)
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इस हफ्ते सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुईं. इसमें मोहनलाल की 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' जैसी फिल्मों के नाम शामिल है. वहीं, इसके पहले 'राजा शिवाजी', 'करुप्पू' और 'पति पत्नी और वो दो' को रिलीज किया गया था, जिनका बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने के लिए मिला था. लेकिन, अब शनिवार को वीकेंड की शुरुआत होते ही फिल्मों की कमाई में बंपर उछाल देखने के लिए मिली है. शनिवार को 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' के बीच तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिली. चलिए बताते हैं सेटरडे को किस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

'दृश्यम 3' की तीसरे दिन की कमाई

मोहनलाल की मलयाली फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज होते ही छा गई थी. फिल्म पहले दिन से ही थिएटर में छाई हुई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15.85 करोड़ और दूसरे दिन 11.05 करोड़ का बिजनेस किया था.

- 'दृश्यम 3' को वीकेंड का फायदा मिलता दिख रहा है. इसने तीसरे दिन 5.97 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 32.87 करोड़ हो चुका है.
- हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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'करुप्पू' का 9वें दिन का कलेक्शन

सूर्या की तमिल फिल्म 'करुप्पू' भी रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. फिल्म ने पहले वीक में 113.85 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) की कमाई की थी. वहीं, दूसरे वीकेंड पर भी इसने शानदार शुरुआत की.
- फिल्म ने 8वें दिन 7.80 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- इसके बाद 9वें दिन 5.63 करोड़ की कमाई कर लिया है.
- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्सन 127.28 करोड़ पहुंच गया है.

'चांद मेरा दिल' की दूसरे दिन की कमाई

इसके साथ ही बात की जाए लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' की तो ये कछुए की चाल से कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3  करोड़ का बिजनेस किया था.
- अब इसे वीकेंड का फायदा मिलता दिख रहा है.
- इसने 1.96 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 4.96 करोड़ हो चुका है.  

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'पति पत्नी और वो दो' का 9वें दिन का कलेक्शन

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की भी कमाई ठीक-ठाक जारी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 29.00 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे वीकेंड भी फिल्म ने शानदार शुरुआत की.
- फिल्म ने 8वें दिन 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- जबकि फिल्म की 9वें दिन की कमाई 1.26 करोड़ हो चुकी है.
- मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 31.61 करोड़ हो चुका है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 23 May 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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