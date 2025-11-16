हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महेश बाबू ने अब तक किया 28 फिल्मों में काम, जानें कैसा है हिट और फ्लॉप का आंकड़ा

Mahesh Babu Career Graph: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में महेश बाबू का बड़ा नाम है. अपने करियर में उन्होंने कई बढ़िया फिल्मों में काम किया. आज जानेंगे उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 04:44 PM (IST)
महेश बाबू साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना–माना नाम है. उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री का प्रिंस भी कहा जाता है. 1999 में बतौर लीड एक्टर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की लेकिन बचपन में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो साउथ की कई फिल्मों में अपना जलवा बिखेर चुके हैं.

आईएमडीबी के मुताबिक अपने फिल्मी करियर में उन्होंने अब तक 28 फिल्मों में काम किया है. आज हम जानेंगे बॉक्स ऑफिस पर कैसे रहे अभिनेता का परफॉर्मेंस

इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर खूब चमके महेश बाबू 
प्रिंस ऑफ टॉलीवुड कहलाए जाने वाले महेश बाबू की गिनती इंडस्ट्री के सफल अभिनेताओं के लिस्ट में होती है. अपनी कमाल की अदाकारी से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई बार अपना डंका बजाया है. 1999 में उन्होंने बतौर लीड एक्टर फिल्म राजा कुमारुडु से इंडस्ट्री में डेब्यू किया और प्रीति जिंटा के साथ स्क्रीन शेयर किया.

अभिनेता की डेब्यू फिल्म ही सुपर ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल हो गई और 2020 में रिलीज हुई 'सरीलेरु नीकेवारु' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर सुपरहिट फिल्म का ताज पहना. महेश बाबू की बाकी की हिट फिल्में और उनके ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की लिस्ट कुछ इस प्रकार है–

  1. युवराजू – 12.5 करोड़
  2. मुरारी – 17.25 करोड़
  3. अथडु – 30.6 करोड़
  4. बिजनेसमैन – 79 करोड़
  5. सीताअम्मा वाकीतलों सिरीमल्ले चेट्टू – 89.4 करोड़
  6. भारत अने नेनु – 164.9 करोड़
  7. महर्षि – 170.5 करोड़
महेश बाबू की इन सभी फिल्मों का डेटा आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक है. ये तो हुई टॉलीवुड के प्रिंस की हिट फिल्मों की बात अब उनके ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें 'पोकीरी', 'डूकुडू', 'श्रीमंथूडू' का नाम शामिल है. वहीं महेश बाबू की 'ओक्काडू' ने सुपर ब्लॉकबस्टर का टैग अपने नाम किया. 

महेश बाबू की फ्लॉप, डिजास्टर और एवरेज फिल्में
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने हिट फिल्मों के साथ-साथ फ्लॉप्स का भी स्वाद चखा है. जहां उनकी 13 फिल्मों ने हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर और सुपर ब्लॉकबस्टर का ताज पहना वहीं उनकी कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी. आइए जानते हैं महेश बाबू की असफल फिल्मों की लिस्ट और आईएमडीबी के मुताबिक उनके ग्रॉस कलेक्शन के बारे में. 

फ्लॉप फिल्में-

  1. टक्करी डोंगा – 10.8 करोड़
  2. खलेजा – 32.6 करोड़
  3. नेनोकाडीने – 56.1 करोड़
  4. आगड़ू – 64.1 करोड़
डिजास्टर फिल्में- 

  1. वामसी – 7.15 करोड़
  2. बॉबी – 6.3 करोड़
  3. नानी – 8.6 करोड़
  4. सैनी कुडु – 20 करोड़
  5. ब्रह्मोत्सवम – 62.7 करोड़

एवरेज फिल्में- 

  1.  निजाम – 17.7 करोड़
  2. अर्जुन – 23.9 करोड़
  3. अथीडी – 31.5 करोड़
  4. सरकारी वारी पाटा – 178.6 करोड़
  5. गुंटूर कारम – 170.3 करोड़
महेश बाबू का परफॉर्मेंस ग्राफ 
महेश बाबू ने अब तक अपने करियर में कुल 28 फिल्मों में काम किया है जिनमें से 13 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाया. टॉलीवुड के प्रिंस की लगभग 15 फिल्मों को थिएटर्स में मुंह की खानी पड़ी. इस हिसाब से महेश बाबू का सक्सेस राशियों 46.43% है.

लगातार अभिनेता अपने टैलेंट और चार्म से फैंस को इंप्रेस कर रहे हैं और इन दिनों वो एस एस राजामौली की एक्शन एडवेंचर बिग बजट फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के अनाउंसमेंट से ही इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश बाबू की ये मल्टी स्टारर फिल्म 2027 में रिलीज होगी.

Published at : 16 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu VARANASI
