'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' को टफ कंपटीशन देने आ रहीं ये 6 फिल्में, सभी होंगी 21 नवंबर को रिलीज

बॉक्स ऑफिस पर 21 नवंबर को बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ तमाम साउथ की फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कई रीजनल मूवीज भी अपनी ग्रैंड एंट्री करेगी. आइए जानते हैं इन सभी बड़ी फिल्मों की लिस्ट और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स.

अगले शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में मचाएंगे धमाल

1. 120 बहादुर

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर फरहान अख्तर की फिल्म का शामिल है. इसकी वॉर ड्रामा की कहानी मेजर शैतान सिंह भाटी और उन 120 जवानों की कहानी है जिन्होंने 1962 में इंडो-चाइना वॉर के दौरान बहादुरी से अपने देश की रक्षा की. फिल्म में फरहान अख्तर के साथ राशि खन्ना, अंकित सिवाच समेत कई स्टार्स नजर आएंगे.

2. मस्ती 4

आफताब शिवदसानी,रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय की एडल्ट कॉमेडी फिल्म भी 21 नवंबर को पर्दे पर दस्तक देगी. मस्ती फ्रेंचाइजी की इस फिल्म की कहानी एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए धमाल और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आ रही है.

3. सीसु: रोड टू रिवेंज

हॉलीवुड की ये हाई एक्शन थ्रिलर 21 नवंबर को बाकी फिल्मों के लिए मुश्किल खड़ी सकती है. इस हॉलीवुड फिल्म का इंतजार ऑडियंस में लंबे समय से किया है और एक्शन लवर्स के लिए तो ये किसी इमोशन से कम नहीं. इसमें जोर्मा टोमिला और स्टीफन लैंग मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. दिन पर दिन इस फिल्म को लेकर हाइप बढ़ता जा रहा है. बता दें, ये फिल्म इंग्लिश के साथ हिंदी,तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी.

4. पांच मीनार

ये तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म भी अगले हफ्ते थिएटर्स में धमाल मचाने के लिए आ रही है. इसके स्टारकास्ट की बात करें तो राज तरुण और राशि सिंह हैं लीड रोल्स में नजर आएंगे. वहीं दूसरी ओर इस फिल्म में ब्रह्माजी, अजय घोष और सुदर्शन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. राम कदुमुला ने फिल्म में बतौर निर्देशक काम किया है.

5. हॉन्टेड 3D: घोस्ट ऑफ द पास्ट

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्साह है. इसके टीजर और ट्रेलर को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया और सभी को इसके थिएट्रिकल रिलीज का इंतजार है. 'हॉन्टेड 3डी' के सक्सेस के बाद अब 14 साल बाद इसका सीक्वल रिलीज होने वाला है.

6. विक्ड फॉर गुड

ये फिल्म सिंथिया इरोवो और एरियाना ग्रैंड की मूवी विक्ड का ही सिक्वल है. पिछले साल जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला और अब उसी उत्साह के साथ मेकर्स इसका सिक्वल 21 नवंबर को रिलीज करने वाले हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा तमाम बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बीच हॉलीवुड की ये मूवी अपनी जगह बना पाती है या नहीं.

7. कलीवी वनम

ये तेलुगु फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसमें फिल्म की लीड अपने दादा जी द्वारा बनाए गए जंगल की रक्षा करेगी जिसे कॉरपोरेट के अधिकारी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे. राज नरेंद्र ने अपने इस फिल्म के जरिए ऑडियंस को पर्यावरण का ध्यान रखने का मैसेज बखूबी देने की कोशिश की है.

8. थीयावर कुलाई नादूंगा

इस तमिल एक्शन ड्रामा को दिनेश लक्ष्मणन ने डायरेक्ट किया है. अनिका राधाकृष्ण, ऐश्वर्या राजेश और अर्जुन सरजा जैसे कई बड़े स्टार्स इस फिल्म में अहम किरदार निभाएंगे.