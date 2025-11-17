एस एस राजामौली ने 24 साल में बनाई हैं 12 फिल्में, क्या कोई फ्लॉप भी हुई है?

एस एस राजामौली आज इंडियन सिनेमा के बड़े और टैलेंटेड फिल्ममेकर्स की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं. डायरेक्टर ने इतनी जबरदस्त फिल्में बनाई कि दर्शक और क्रिटिक्स उनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते.

2001 में उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर फिल्ममेकर अपना पहला कदम रखा. अब 24 साल बाद भी उनकी मास्टरपीसेस का सिलसिला जारी है. आइए जानते हैं 24 सालों में राजामौली का कैसा रहा फिल्मी करियर.

24 साल में बनीं 12 फिल्मों का कैसा रहा हाल?

पिछले कुछ सालों में एस एस राजामौली की पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा देखने को मिला है. अपनी जबरदस्त फिल्मों से उन्होंने ऑडियंस का मूवीज देखने का एक्सपीरियंस और नजरिया बिल्कुल ही बदल दिया. पिछले 24 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 12 बेमिसाल फिल्में बनाई हैं.

आईएमडीबी के मुताबिक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजामौली की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया. या तो ये फिल्में हिट साबित हुई, या ब्लॉकबस्टर या सुपर ब्लॉकबस्टर. आज तक राजामौली ने ऐसी फिल्म ही नहीं बनाई जिसका नाम उनकी फिल्मोग्राफी के फ्लॉप लिस्ट में शामिल हो. डायरेक्टर की इन 12 फिल्मों के नाम और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–

स्टूडेंट नंबर 1 – 20 करोड़ (सुपर ब्लॉकबस्टर) सिम्हाद्री – 43.5 करोड़ चैलेंज – 18.5 करोड़ (हिट) छत्रपति – 28 करोड़ (सुपरहिट) विक्रमारकुडु – 32.9 करोड़ (ब्लॉकबस्टर) थीफ ऑफ यमा – 50.5 करोड़ (हिट) मगधीरा – 128.5 करोड़ (ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ) मर्यादा रमना – 50.1 करोड़ (सुपर ब्लॉकबस्टर) ईगा – 98.7 करोड़ (ब्लॉकबस्टर) बाहुबली : द बिगनिंग – 576.5 करोड़ ( ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर) बाहुबली: द कॉन्क्लूजन – 1742.3 करोड़ आरआरआर – 1250.9 करोड़ (सुपर हिट)

आईएमडीबी के मुताबिक इन 12 फिल्मों की लिस्ट और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डेटा आपके सामने है. इस देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं एस एस राजामौली का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा.

उनके सक्सेस रेश्यो की बात करें तो वो भी 100% है. ऐसे में एस एस राजामौली को बॉक्स ऑफिस का किंग कहना गलत नहीं होगा.



फिल्ममेकर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

एस एस राजामौली ने अपनी मास्टरपीस फिल्म 'बाहुबली' के दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके एक एपिक सागा बनाई है. ये फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जमकर नोट छाप रही है.

दर्शकों समेत क्रिटिक्स ने भी फिल्म के इस नए वर्जन और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स की बहुत सराहना की है. अगर गौर करें एस एस राजामौली की अपकमिंग प्रोजेक्ट की तो फिल्ममेकर अपनी एक्शन एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं.

राजामौली अपनी इस फिल्म को महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े स्टार्स के साथ कुल 1188 करोड़ की लागत से बना रहे हैं.