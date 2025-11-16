'वाराणसी' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 22 साल में दी कितनी हिट-कितनी फ्लॉप? जानें

प्रियंका चोपड़ा का नाम अब सिर्फ भारत में ही बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी काफी मशहूर हो चुका है. अपने करियर में उन्हें एक से बढ़कर एक कई दमदार फिल्मों में अपनी अदाकारी का प्रमाण दिया है.

अपने 22 साल के करियर में उन्होंने अपनी हिट फिल्मों से फैंस को तो इंप्रेस किया ही लेकिन उनकी कई फिल्में ऐसी भी रही जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई. आम हम आपको बताएंगे कि फिल्मी पर्दे पर कैसा रहा देसी गर्ल की मूवीज का हाल.

बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका चोपड़ा की इन फिल्मों ने बरपाया कहर

बॉलीवुड की देसी गर्ल अब ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं. अब एक्ट्रेस की गिनती फिल्मी इंडस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है. महज 17 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा.

भले उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप हुई लेकिन लगातार मेहनत से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की हिट फिल्मों के नाम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं-

अंदाज – 15.94 करोड़ मुझसे शादी करोगी– 29.11 करोड़ डॉन: द चेज बिगिंस – 50.35 करोड़ डॉन 2 – 106.71 करोड़ अग्निपथ – 115 करोड़ बर्फी – 112.15 करोड़ मैरी कॉम– 56.5 करोड़

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और हिट साबित हुई. वहीं 'बाजीराव मस्तानी' सुपरहिट और 'कृष' एक्ट्रेस के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई. 'दोस्ताना' और 'गुंडे' जैसी फिल्मों ने सेमी-हिट का टैग अपने नाम किया.



लंबे समय तक चला फ्लॉप्स का सिलसिला

प्रियंका चोपड़ा के 22 साल के करियर में उन्होंने कई अलग तरह की फिल्मों में अपना किस्मत आजमाया. उनके कई अलग किरदार भी देखने को मिले. लेकिन देसी गर्ल की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप होती गई. 2006 से लेकर 2008 तक प्रियंका चोपड़ा की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई. यहां देखें उन फिल्मों की लिस्ट.

द हीरो – 26.23 करोड़ प्लान –6.41 करोड़ किस्मत – 4.91 करोड़ असंभव – 3.13 करोड़ ब्लैकमेल – 4.14 करोड़ करम– 4.95 करोड़ यकीन – डेटा अवेलेबल नहीं है बरसात – 9.91 करोड़ आपकी खातिर – 6.39 करोड़ सलाम ए इश्क – 22.68 करोड़ बिग ब्रदर – 4.94 करोड़ लव स्टोरी 2050 – 11.01 करोड़ गॉड तुसी ग्रेट हो – 12.51 करोड़ चमकू – डेटा अवेलेबल नहीं द्रोण – 8.97 करोड़ व्हाट्स योर राशि ? – 10.13 करोड़ प्यार इंपॉसिबल – 6.27 करोड़ 7 खून माफ – 17.69 करोड़ तेरी मेरी कहानी – 25.75 करोड़ दीवाना मैं दीवाना – 0.12 करोड़ जंजीर – 15.19 करोड़ जय गंगाजल – 32.63 करोड़ द स्काई इज पिंक – 20.03 करोड़

एवरेज फिल्में –

ऐतराज – 15.58 करोड़ वक्त: रेस अगेंस्ट टाइम– 20.25 करोड़ ब्लफ मास्टर – 18.28 करोड़ फैशन – 26.46 करोड़ कमिने – 41.52 करोड़ अंजाना अंजानी – 40.29 करोड़ दिल धड़कने दो – 76.88 करोड़



प्रियंका चोपड़ा का परफॉर्मेंस ग्राफ

प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. हिट और फिल्मों का आंकड़ा देख ये कहा जा सकता है कि देसी गर्ल की फिल्मों का सक्सेस रेश्यो 47.36% है. आपको बता दें, ये डेटा प्रियंका चोपड़ा की सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों का ही है.

अब हॉलीवुड में एक्ट्रेस अपने एक्टिंग स्किल्स का जलवा बिखेर रही हैं. इसके साथ ही 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी भी करने वाली हैं. एस एस राजामौली की 1188 करोड़ की बिग बजट फिल्म वाराणसी के साथ प्रियंका चोपड़ा की वापसी होगी. इसके अलावा एक्ट्रेस हॉलीवुड की फिल्म द ब्लफ में नजर आएंगी.