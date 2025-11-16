हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वाराणसी' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 22 साल में दी कितनी हिट-कितनी फ्लॉप? जानें

'वाराणसी' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 22 साल में दी कितनी हिट-कितनी फ्लॉप? जानें

Priyanka Chopra Box Office Performance:प्रियंका चोपड़ा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. जानिए पिछले 22 साल से कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

प्रियंका चोपड़ा का नाम अब सिर्फ भारत में ही बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी काफी मशहूर हो चुका है. अपने करियर में उन्हें एक से बढ़कर एक कई दमदार फिल्मों में अपनी अदाकारी का प्रमाण दिया है.

अपने 22 साल के करियर में उन्होंने अपनी हिट फिल्मों से फैंस को तो इंप्रेस किया ही लेकिन उनकी कई फिल्में ऐसी भी रही जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई. आम हम आपको बताएंगे कि फिल्मी पर्दे पर कैसा रहा देसी गर्ल की मूवीज का हाल. 

बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका चोपड़ा की इन फिल्मों ने बरपाया कहर
बॉलीवुड की देसी गर्ल अब ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं. अब एक्ट्रेस की गिनती फिल्मी इंडस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है. महज 17 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा.

भले उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप हुई लेकिन लगातार मेहनत से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की हिट फिल्मों के नाम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं-

  1. अंदाज – 15.94 करोड़
  2. मुझसे शादी करोगी– 29.11 करोड़
  3. डॉन: द चेज बिगिंस – 50.35 करोड़
  4. डॉन 2 – 106.71 करोड़
  5. अग्निपथ – 115 करोड़
  6. बर्फी – 112.15 करोड़
  7. मैरी कॉम– 56.5 करोड़

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और हिट साबित हुई. वहीं 'बाजीराव मस्तानी' सुपरहिट और 'कृष' एक्ट्रेस के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई. 'दोस्ताना' और 'गुंडे' जैसी फिल्मों ने सेमी-हिट का टैग अपने नाम किया.
वाराणसी' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 22 साल में दी कितनी हिट-कितनी फ्लॉप? जानें

लंबे समय तक चला फ्लॉप्स का सिलसिला
प्रियंका चोपड़ा के 22 साल के करियर में उन्होंने कई अलग तरह की फिल्मों में अपना किस्मत आजमाया. उनके कई अलग किरदार भी देखने को मिले. लेकिन देसी गर्ल की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप होती गई. 2006 से लेकर 2008 तक प्रियंका चोपड़ा की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई. यहां देखें उन फिल्मों की लिस्ट. 

  1. द हीरो – 26.23 करोड़
  2. प्लान –6.41 करोड़ 
  3. किस्मत – 4.91 करोड़
  4. असंभव – 3.13 करोड़
  5. ब्लैकमेल – 4.14 करोड़
  6. करम– 4.95 करोड़
  7. यकीन – डेटा अवेलेबल नहीं है
  8. बरसात – 9.91 करोड़
  9. आपकी खातिर – 6.39 करोड़
  10. सलाम ए इश्क – 22.68 करोड़
  11. बिग ब्रदर – 4.94 करोड़
  12. लव स्टोरी 2050 – 11.01 करोड़
  13. गॉड तुसी ग्रेट हो – 12.51 करोड़
  14. चमकू – डेटा अवेलेबल नहीं
  15. द्रोण – 8.97 करोड़
  16. व्हाट्स योर राशि ? – 10.13 करोड़
  17. प्यार इंपॉसिबल – 6.27 करोड़
  18. 7 खून माफ – 17.69 करोड़
  19. तेरी मेरी कहानी – 25.75 करोड़
  20. दीवाना मैं दीवाना – 0.12 करोड़
  21. जंजीर – 15.19 करोड़
  22. जय गंगाजल – 32.63 करोड़
  23. द स्काई इज पिंक – 20.03 करोड़

एवरेज फिल्में –

  1. ऐतराज – 15.58 करोड़
  2. वक्त: रेस अगेंस्ट टाइम– 20.25 करोड़
  3. ब्लफ मास्टर – 18.28 करोड़
  4. फैशन – 26.46 करोड़
  5. कमिने – 41.52 करोड़
  6. अंजाना अंजानी – 40.29 करोड़
  7. दिल धड़कने दो – 76.88 करोड़
    वाराणसी' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 22 साल में दी कितनी हिट-कितनी फ्लॉप? जानें

प्रियंका चोपड़ा का परफॉर्मेंस ग्राफ 
प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. हिट और फिल्मों का आंकड़ा देख ये कहा जा सकता है कि देसी गर्ल की फिल्मों का सक्सेस रेश्यो 47.36% है. आपको बता दें, ये डेटा प्रियंका चोपड़ा की सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों का ही है.

अब हॉलीवुड में एक्ट्रेस अपने एक्टिंग स्किल्स का जलवा बिखेर रही हैं. इसके साथ ही 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी भी करने वाली हैं. एस एस राजामौली की 1188 करोड़ की बिग बजट फिल्म वाराणसी के साथ प्रियंका चोपड़ा की वापसी होगी. इसके अलावा एक्ट्रेस हॉलीवुड की फिल्म द ब्लफ में नजर आएंगी.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Box Office VARANASI The Bluff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
लालू परिवार में बढ़ी अंदरूनी कलह, रोहिणी के बाद अब ये बेटियां भी बच्चों के साथ दिल्ली रवाना
लालू परिवार में बढ़ी अंदरूनी कलह, रोहिणी के बाद अब ये बेटियां भी बच्चों के साथ दिल्ली रवाना
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बॉलीवुड
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
क्रिकेट
IND vs SA Test: क्या दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे शुभमन गिल? गौतम गंभीर ने कप्तान की 'इंजरी' पर दिया अपडेट; जानें क्या कहा
क्या दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे शुभमन गिल? गौतम गंभीर ने कप्तान की 'इंजरी' पर दिया अपडेट; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood गलियारों की बड़ी खबरें
Lalu Family Tension: JDU ने रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद तेजस्वी पर साधा निशाना | Sanjay Yadav
Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
लालू परिवार में बढ़ी अंदरूनी कलह, रोहिणी के बाद अब ये बेटियां भी बच्चों के साथ दिल्ली रवाना
लालू परिवार में बढ़ी अंदरूनी कलह, रोहिणी के बाद अब ये बेटियां भी बच्चों के साथ दिल्ली रवाना
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बॉलीवुड
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
क्रिकेट
IND vs SA Test: क्या दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे शुभमन गिल? गौतम गंभीर ने कप्तान की 'इंजरी' पर दिया अपडेट; जानें क्या कहा
क्या दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे शुभमन गिल? गौतम गंभीर ने कप्तान की 'इंजरी' पर दिया अपडेट; जानें क्या कहा
ऑटो
TVS Raider 125 vs Pulsar NS125: फीचर्स, पावर और कीमत में कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जानें हर डिटेल्स
TVS Raider 125 vs Pulsar NS125: फीचर्स, पावर और कीमत में कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जानें हर डिटेल्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
ट्रेंडिंग
चाय बनाने का अनोखा जुगाड़! कुकर में सब्जी की तरह उबाली चाय फिर लगा दी सीटी- वीडियो वायरल
चाय बनाने का अनोखा जुगाड़! कुकर में सब्जी की तरह उबाली चाय फिर लगा दी सीटी- वीडियो वायरल
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget