हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातलाक की खबरों के बीच इस हसीना ने बदला सरनेम, आखिर क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम?

तलाक की खबरों के बीच इस हसीना ने बदला सरनेम, आखिर क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम?

ग्लैमरस वर्ल्ड में रिश्ते जुड़ना और टूटना ये बेहद ही आम बात है.इतना ही नहीं बल्कि रिश्ता टूटने के बाद एक्ट्रेसेस सबसे पहला अपना सरनेम बदल देती हैं. ऐसा ही कुछ इस हसीना ने भी किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

हंसिका मोटवानी को लेकर इन दिनों खबरें आ रही हैं कि वो अपने पति और बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से अलग हो चुकी हैं. हंसिका ने साल 2022 में सोहेल संग शादी की थी.हालांकि, शादी के कुछ वक्त बाद ही खबरें आने लगी कि दोनों के बीच खटपट चल रही है.

खबरें तो तलाक की भी आ रही थी. हालांकि, इन रूमर्स के बीच हंसिका ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा जा रहा है. चलो जानते हैं हंसिका ने ऐसा क्यों किया.दऱअसल, इन खबरों के बीच हंसिका ने अपना सरनेम बदल लिया है.

सरनेम की स्पेलिंग में किया बदलाव

एक बार फिर से सोहेल और हंसिका का रिश्ता चर्चा में आ गया है. हालांकि, अभी तक हंसिका ने इस खबरों पर रिएक्शन नहीं दिया है.हंसिका ने अपने करियर में 'देसमुदुरु', 'कोई मिल गया' और 'महा' जैसी फिल्मों में काम किया है. अब एक्ट्रेस ने अपने सरनेम मोटवानी की स्पेलिंग में बदलाव कर लिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hansika Motwanni (@ihansika)

उन्होंने Motwani से Motwanni कर लिया है. कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये कदम न्यूमरोलॉजी की वजह से उठाया है.बहुत सारे सेलेब्स हैं जो न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते हैं. आयुष्मान खुराना से लेकर राजकुमार राव तक ऐसा कर चुके हैं.

'शाका लाका बूम बूम' में देखा गया

कुछ लोग इसे लकी मानते हैं तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी के लिए ऐसा करते हैं.अब हंसिका ने भी अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किए हैं.बता दें हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे पर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी. एक्ट्रेस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 'शाका लाका बूम बूम' जैसे शो में देखा गया था.

उन्हें ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में भी देखा गया था. हंसिका के पति सोहेल खतूरिया बिजनेसमैन हैं. दोनों की शादी पर डॉक्यूसीरीज लव शादी और ड्रामा भी बनी थी. 

ये भी पढ़ें:-दिवाली पर जलते-जलते बचीं धनश्री वर्मा, दोस्तों के संग जला रही थीं पटाखे

 

Published at : 21 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
Hansika Motwani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget