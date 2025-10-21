हंसिका मोटवानी को लेकर इन दिनों खबरें आ रही हैं कि वो अपने पति और बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से अलग हो चुकी हैं. हंसिका ने साल 2022 में सोहेल संग शादी की थी.हालांकि, शादी के कुछ वक्त बाद ही खबरें आने लगी कि दोनों के बीच खटपट चल रही है.

खबरें तो तलाक की भी आ रही थी. हालांकि, इन रूमर्स के बीच हंसिका ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा जा रहा है. चलो जानते हैं हंसिका ने ऐसा क्यों किया.दऱअसल, इन खबरों के बीच हंसिका ने अपना सरनेम बदल लिया है.

सरनेम की स्पेलिंग में किया बदलाव

एक बार फिर से सोहेल और हंसिका का रिश्ता चर्चा में आ गया है. हालांकि, अभी तक हंसिका ने इस खबरों पर रिएक्शन नहीं दिया है.हंसिका ने अपने करियर में 'देसमुदुरु', 'कोई मिल गया' और 'महा' जैसी फिल्मों में काम किया है. अब एक्ट्रेस ने अपने सरनेम मोटवानी की स्पेलिंग में बदलाव कर लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Hansika Motwanni (@ihansika)

उन्होंने Motwani से Motwanni कर लिया है. कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये कदम न्यूमरोलॉजी की वजह से उठाया है.बहुत सारे सेलेब्स हैं जो न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते हैं. आयुष्मान खुराना से लेकर राजकुमार राव तक ऐसा कर चुके हैं.

'शाका लाका बूम बूम' में देखा गया

कुछ लोग इसे लकी मानते हैं तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी के लिए ऐसा करते हैं.अब हंसिका ने भी अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किए हैं.बता दें हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे पर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी. एक्ट्रेस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 'शाका लाका बूम बूम' जैसे शो में देखा गया था.

उन्हें ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में भी देखा गया था. हंसिका के पति सोहेल खतूरिया बिजनेसमैन हैं. दोनों की शादी पर डॉक्यूसीरीज लव शादी और ड्रामा भी बनी थी.

ये भी पढ़ें:-दिवाली पर जलते-जलते बचीं धनश्री वर्मा, दोस्तों के संग जला रही थीं पटाखे